“Укрпошта” продаватиме з аукціону посилки, які ніхто не забрав упродовж півроку

“Укрпошта” продаватиме на аукціонах на сайті Prozorro.Sale посилки, які не забрали впродовж шести місяців.

Про це повідомляє “Укрпошта”.

“Початкова ціна за кожну незатребувану посилку становить десять гривень. Посилки об'єднані в палети, які містять до 100 одиниць, і продаються як один лот. Лоти формуватимуться рандомно, а всі посилки продаватимуться нерозпакованими із видаленням адресної інформації. Ані компанія, ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що вони містять”, — зазначають в “Укрпошті”.

За словами генерального директора ”Укрпошти” Ігоря Смілянського, раніше не вручені посилки просто знищувалися, але відтепер компанія отримала право їх продати та компенсувати витрати на логістику та зберігання.

Він зазначив, що наразі на складах компанії зберігаються десятки тисяч незатребуваних посилок, за якими ніхто не прийшов упродовж пів року.

Фото: з відкритих джерел