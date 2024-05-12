В Україні планують створити мережу ветеранських просторів: що там буде
Мінветеранів разом із ветеранською спільнотою розробили проєкт створення ветеранських просторів, який планують масштабувати по всій Україні протягом 2024-2025 років.
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.
Простори будуть відкриті для ветеранів і ветеранок, їхніх родин та сімей загиблих захисників.
В одному місці можна буде отримати різні послуги та можливості:
- інформаційно-консультаційну підтримку;
- соціально-психологічну та спортивну реабілітацію;
- юридичну допомогу;
- навчання і перекваліфікацію;
- дозвілля.
На обласному рівні планують відкрити 20 центрів. У громадах з населенням більше 20 тисяч — 450 ветеранських просторів.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 12 травня 2024
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