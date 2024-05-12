В Україні планують створити мережу ветеранських просторів: що там буде

Мінветеранів разом із ветеранською спільнотою розробили проєкт створення ветеранських просторів, який планують масштабувати по всій Україні протягом 2024-2025 років.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Простори будуть відкриті для ветеранів і ветеранок, їхніх родин та сімей загиблих захисників.

В одному місці можна буде отримати різні послуги та можливості:

інформаційно-консультаційну підтримку;

соціально-психологічну та спортивну реабілітацію;

юридичну допомогу;

навчання і перекваліфікацію;

дозвілля.

На обласному рівні планують відкрити 20 центрів. У громадах з населенням більше 20 тисяч — 450 ветеранських просторів.

Фото: з відкритих джерел