“Євробачення—2023”, яке проводили від імені України, отримало премію BAFTA TV

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Наталія Габрух
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Конкурс “Євробачення—2023”, який відбувся минулого року у Великій Британії від імені України, отримав телевізійну премію BAFTA TV, вигравши у номінації “Найкраще шоу у прямому ефірі”.

Про це повідомляють на офіційному сайті премії.

Церемонія нагородження відбулася 12 травня в Королівському фестивальному залі в Лондоні.

Нагороду на сцені вручили одній з ведучих торішнього конкурсу Ганні Ваддінґем, а також команді британського мовника BBC і українській співачці та ведучій Юлії Саніній, яка була співведучою конкурсу.

У своїй номінації “Євробачення—2023” змагалось з двома іншими продуктами BBC — концертом до коронації короля Чарльза та щорічним Королівським фестивалем пам’яті Британського легіону.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 13 травня 2024
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