“Нова пошта” відкрила перші два відділення у Лондоні і запустила курʼєрську доставку
“Нова пошта” відкрила перші два відділення у Лондоні. Велика Британія стала 13 європейською країною, у якій компанія почала роботу.
Про це пише Forbes Україна.
У Лондоні компанія відкрила поштове відділення до 30 кг та вантажне до 1000 кг.
Термін доставки з України у Велику Британію становить від п'яти днів. Згодом додадуть також можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів InPost.
Вартість доставки з України:
- документи до 1 кг — 900 грн;
- посилки до 2 кг — 950 грн;
- посилки до 10 кг — 1500 грн;
- посилки до 30 кг — 2500 грн.
Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі. За відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити 100 грн, а за кожні 100 кг посилки — 250 грн.
Фото: Forbes Україна
Опубліковано: 13 травня 2024
Як сімейна ферма на Херсонщині пережила окупацію і відновила виробництво крафтових сирів на новому місці З "Дитячого світу" демонтували рекламну вивіску розміром із 5-поверховий будинок Власниця мережі книгарень "Моя книжкова полиця" започаткувала у Франції дитяче видавництво Урбаністка та блогерка Іванна Малій презентувала документалку про інклюзивність в українських містах