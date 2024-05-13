“Нова пошта” відкрила перші два відділення у Лондоні і запустила курʼєрську доставку

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Наталія Габрух
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“Нова пошта” відкрила перші два відділення у Лондоні. Велика Британія стала 13 європейською країною, у якій компанія почала роботу.

Про це пише Forbes Україна.

У Лондоні компанія відкрила поштове відділення до 30 кг та вантажне до 1000 кг.

Термін доставки з України у Велику Британію становить від п'яти днів. Згодом додадуть також можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів InPost.

Вартість доставки з України:

  • документи до 1 кг — 900 грн;
  • посилки до 2 кг — 950 грн;
  • посилки до 10 кг — 1500 грн;
  • посилки до 30 кг — 2500 грн.

Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі. За відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити 100 грн, а за кожні 100 кг посилки — 250 грн.

Фото: Forbes Україна

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Опубліковано: 13 травня 2024
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