“Нова пошта” відкрила перші два відділення у Лондоні і запустила курʼєрську доставку

“Нова пошта” відкрила перші два відділення у Лондоні. Велика Британія стала 13 європейською країною, у якій компанія почала роботу.

Про це пише Forbes Україна.

У Лондоні компанія відкрила поштове відділення до 30 кг та вантажне до 1000 кг.

Термін доставки з України у Велику Британію становить від п'яти днів. Згодом додадуть також можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів InPost.

Вартість доставки з України:

документи до 1 кг — 900 грн;

посилки до 2 кг — 950 грн;

посилки до 10 кг — 1500 грн;

посилки до 30 кг — 2500 грн.

Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі. За відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити 100 грн, а за кожні 100 кг посилки — 250 грн.

Фото: Forbes Україна