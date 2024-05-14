У Грузії відкрили перший магазин мережі “Галя балувана” під брендом MultiСook

Мережу заморожених напівфабрикатів “Галя балувана” запустили у Грузії під брендом MultiСook. Грузія стала 23 країною, у якій компанія почала роботу.

Про це повідомив співзасновник бренду Володимир Матвійчук.

Перший у Грузії магазин MultiСook відкрився в Батумі.

“Ви так довго чекали, і тепер ваші улюблені українські продукти доступні в Грузії”, — написав Володимир Матвійчук.

Магазин розташовано за адресою: 147 Vakhtang Gorgasali St, Batumi, Грузія.

“Ви зможете насолоджуватись смаком неперевершених українських страв, включаючи вареники, пельмені, чебуреки та багато інших”, — додав Володимир Матвійчук.

Також у магазині відбудеться дегустація страв MultiСook.

Фото: Володимир Матвійчук