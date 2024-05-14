У Грузії відкрили перший магазин мережі “Галя балувана” під брендом MultiСook
Мережу заморожених напівфабрикатів “Галя балувана” запустили у Грузії під брендом MultiСook. Грузія стала 23 країною, у якій компанія почала роботу.
Про це повідомив співзасновник бренду Володимир Матвійчук.
Перший у Грузії магазин MultiСook відкрився в Батумі.
“Ви так довго чекали, і тепер ваші улюблені українські продукти доступні в Грузії”, — написав Володимир Матвійчук.
Магазин розташовано за адресою: 147 Vakhtang Gorgasali St, Batumi, Грузія.
“Ви зможете насолоджуватись смаком неперевершених українських страв, включаючи вареники, пельмені, чебуреки та багато інших”, — додав Володимир Матвійчук.
Також у магазині відбудеться дегустація страв MultiСook.
Фото: Володимир Матвійчук
Опубліковано: 14 травня 2024