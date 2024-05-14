На Київщині вкрали 10 млн гривень на облаштуванні фортифікаційних споруд

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Наталія Габрух
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СБУ передала до Києво-Святошинської окружної прокуратури інформацію про те, що службові особи Київської ОВА причетні до розтрати бюджетних коштів. Роботи щодо влаштування фортифікаційних споруд на території Бучанського району були неналежно виконані.

Про це пише 368.media.

16 березня 2023 року було опубліковано державну закупівлю “Послуги з влаштування фортифікаційних споруд” з приватним підприємством “Автомагістраль” зі звітом про договір про закупівлю на загальну суму 10,34 млн гривень. Згодом була проведена оплата робіт згідно з актом.

У ході візуального обстеження фортифікаційних споруд, встановлено їх руйнування через опади та затоплені приміщення через відсутність ізоляції.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з первинною кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК. Дана стаття передбачає привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 14 травня 2024
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