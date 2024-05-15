“Укрзалізниця” оновила сайт для придбання залізничних квитків: які послуги доступні

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Наталія Габрух
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“Укрзалізниця” розробила та запустила в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

“Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис”, — зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Оновлений сайт має такі функції:

  • купівля квитків на будь-який поїзд;
  • квитки на потяги Київ — Варшава та Київ — Відень після верифікації акаунту через Дія.Підпис;
  • повернення квитків на міжнародні рейси;
  • придбання квитків у жіночі купе;
  • безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay та багато іншого.

Оновлений сайт доступний за посиланням.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 15 травня 2024
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