“Укрзалізниця” оновила сайт для придбання залізничних квитків: які послуги доступні

“Укрзалізниця” розробила та запустила в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

“Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис”, — зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Оновлений сайт має такі функції:

купівля квитків на будь-який поїзд;

квитки на потяги Київ — Варшава та Київ — Відень після верифікації акаунту через Дія.Підпис;

повернення квитків на міжнародні рейси;

придбання квитків у жіночі купе;

безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay та багато іншого.

Оновлений сайт доступний за посиланням .

Фото: з відкритих джерел