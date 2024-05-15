“Укрзалізниця” оновила сайт для придбання залізничних квитків: які послуги доступні
“Укрзалізниця” розробила та запустила в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.
Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
“Для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт, запустили оновлений продукт. Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис”, — зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.
Оновлений сайт має такі функції:
- купівля квитків на будь-який поїзд;
- квитки на потяги Київ — Варшава та Київ — Відень після верифікації акаунту через Дія.Підпис;
- повернення квитків на міжнародні рейси;
- придбання квитків у жіночі купе;
- безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay та багато іншого.
Оновлений сайт доступний за посиланням.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 15 травня 2024
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