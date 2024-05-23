Не тільки “Шерлок”: 15 захопливих детективних серіалів

Ніщо так не лоскоче нерви, як гарний детектив, з яким забуває про все навколо. Якщо ви вже втомились передивлятись “Шерлока” з Бенедиктом Камбербетчем або культові “Дроти”, пропонуємо добірку захопливих детективних серіалів на різні смаки. Але будьте готові – ви не зможете відірватись від екранів, поки не розгадаєте головний секрет кожного з них. Детальніше – в матеріалі БЖ.

Міст

Рік виходу: 2011

В ролях: Софія Хелін, Кім Бодніа, Туре Ліндхардт

На Ерессунському мосту, який з’єднує Данію та Швецію, знаходять частини двох трупів: половина тіла однією жінки – на данській стороні, половина іншої жінки – на шведській. За розслідування справи беруться шведська детективка Сага нурен та данський полісмен Мартін Руде.

Вбивство на пляжі

Рік виходу: 2014

В ролях: Девід Теннант, Олівія Колман, Джоді Віттакер, Ендрю Бачан

На півдні Англії в маленькому містечку Бродчерч знаходять тіло 11-річного школяра. Знайти вбивцю береться немісцевий детектив-невдаха Алек Гарді та поліцейська Еллі Міллер, яка через новачка не отримала бажане підвищення. По мірі розгортання розслідування, пара детективів розуміє, що таємниці приховуються по всьому містечку і його жителі далеко не такі, якими видаються на перший погляд.

Як уникнути покарання за вбивство

Рік виходу: 2014

В ролях: Віола Девіс, Біллі Браун, Джек Фалахі, Чарлі Вебер

Ексцентрична адвокатка Анналіза викладає своє ремесло в університеті. Вона навчає студентів, як уникнути кари за вбивство, а найкращих учнів забирає собі в команду. Та одного дня теоретичні заняття стануть в нагоді студентам, які потрапляють в серію реальних вбивств.

Справжній детектив

Рік виходу: 2014

В ролях: Меттью Мак-Конагей, Вуді Гаррельсон, Колін Фаррелл, Магершала Алі, Джоді Фостер

Серіал-антологія розкриває в кожному сезоні нову справу за участі нових героїв. Попри те, що глядач поринає кожен раз в нову історію й нове місце дії, а нерідко й час, незмінним лишається глибокий психологічний аналіз злочинів та інтригуючі розслідування.

Холістичне детективне агентство Дірка Джентлі

Рік виходу: 2016

В ролях: Семюел Барнетт, Елайджа Вуд, Ганна Маркс, Мфо Коаго

Сюрреалістичний-фантастичний серіал, заснований на робота Дугласа Адамса, відомого за книгою “Путівник Галактикою”, розповідає про приватного детектива Дірка Джентлі, який керується холістичним методом у своїй роботі. Цей метод заснований на тому, що всі події у всесвіті тісно взаємопов’язані. У справі йому допомагає вимушений асистент Тод.

Одного разу вночі

Рік виходу: 2016

В ролях: Джон Туртурро, Різ Амед, Білл Кемп, Пайман Маадія, Дженні Берлін, Пурна Джаґаннатан

Одного разу скромний студент Наз пакистанського походження дорогою на вечірку підвозить симпатичну дівчину додому. На її запрошення він підіймається до неї, де вони проводять разом ніч. Прокинувшись у темряві Наз виявляє дівчину мертвою. Всі докази вказують на винуватість хлопця, але він запевняє, що абсолютно невинен.

Страйк

Рік виходу: 2017

В ролях: Том Бурк, Голлідей Ґрейнджер, Керр Логан

Серіал “Страйк” заснований на серії детективних романів Роберта Ґалбрейта, відомого широкого загалу більше як Джоан Роулінг, авторка фентезі про хлопчика, що вижив. Головний герой серіалу – ветеран військової поліції Корморан Страйк, який втратив ногу під час війни в Афганістані. Тепер він має не дуже успішне приватне детективне агентство і разом з асистенткою Робін береться за розслідування гучних справ паралельно з поліцією.

Мисливець за розумом

Рік виходу: 2017

В ролях: Том Бурк, Голлідей Ґрейнджер, Керр Логан

Серіал Девіда ФІнчера, режисера “Бійцівського клубу” та “Загубленої”, заснований на документальній книзі “Мисливці за умами: агенти ФБР проти серійних убивць”. Дія розгортається у 1970-х роках навколо дослідження спецагентів Форда і Тенча. Вони намагаються з’ясувати образ мислення та мотивацію серійних убивць, проводячи з ними інтерв’ю і складаючи психологічний портреть злончинців.

Гострі предмети

Рік виходу: 2018

В ролях: Емі Адамс, Патрісія Кларксон, Кріс Мессіна

Знятий за однойменним романом Ґіліян Флінн 2006 року знайомить глядача з журналісткою Каміллою Прікер. Вона має психологічні проблеми та алкогольну залежність, і на додачу головний редактор відправляє жінку у її рідне містечко, щоб написати репортаж про вбивства школярок. Розгадуючи таємницю злочинів, Каміла все більше заглиблюється у власне минуле і починає ідентифікувати себе із жертвами сьогодення.

Захищаючи Джейкоба

Рік виходу: 2020

В ролях: Кріс Еванс, Мішель Докері, Джейден Мартелл

Знятий за мотивами однойменного бестселера Вільяма Лендея серіал розповідає про сина судді Джейкоба Барбера. Хлопця звинувачують у вбивстві однокласника, тіло якого знайшли в передмісті Бостона. Батько хлопця відчайдушно захищає і виправдовую сина, та скоро у судді починають закрадатися власні підозри стосовно Джейкоба.

Убивства в одній будівлі

Рік виходу: 2021

В ролях: Стів Мартін, Мартін Шорт, Селена Ґомес, Аарон Домінгес

У фешенебельному багатоквартирному будинку у Верхньому Вест-Сайді Нью-Йорка -поміж інших мешканців живуть три абсолютно різні прихильники кримінальних подкастів. Одного дня за загадкових обставин тут стається вбивство і троє сусідів розпочинають власне розслідування. А заодно і власний подкаст в жанрі “тру крайм”.

Мейр із Істтауна

Рік виходу: 2021

В ролях: Кейт Вінслет, Еван Пітерс, Джин Смарт, Ангурі Райс

Детективка Мейр Шіен розслідує вбивство неповнолітньої матері-одиначки у невеличкому містечку в Пенсильванії. Крім того, вона вже рік намагається розкрити справу іншої зниклої дівчини, через що місцеві сумніваються в її детективних здібностях. Паралельно з цим Мейр доводиться боротися з власними демонами, які живуть в її душі після самогубства сина.

Каштановий чоловічок

Рік виходу: 2021

В ролях: Давид Денсік, Мікель Фольско, Даніца Чурчич

Міні-серіал, заснований на однойменній книзі Сорена Свейструпа, зосереджений на розслідуванні жорстокого вбивства, яке сталось неподалік Копенгагену. На місці злочину поліція знаходить фігурку каштанового чоловічка. Завдяки цій зачіпці правоохоронці розуміють, що вбився пов’язаний зі зникненням доньки місцевого політика.

Люпен

Рік виходу: 2021

В ролях: Омар Сі, Людивін Санье, Етан Сімон, Клотільда Ем, Ніколь Гарсіа

В центрі сюжету французького детективу – Ассан Діопе, який з дитинства фанатіє від вигаданого персонажа, злочинця Арсена Люпена. Оглядаючись на свого кумира, головний герой прагне помститися за свого батька, якого несправедливо звинуватили у злочині 25 років тому.

Під прапором небес

Рік виходу: 2022

В ролях: Ендрю Гарфілд, Сем Вортінгтон, Дейзі Едгар-Джонс

В основу серіалу покладено реальні події, які сталися у 1984 році, коли вбили молоду дівчину-мормону та її дитину. Головний герой – поліцейський детектив і мормон Джеб Пайрі. Його віра натикається на випробування, коли в містечку скоєно жорстоке вбивство, а герой починає розуміти, що в історії замішана вся еліта місцевої громади.