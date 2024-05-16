У Львові будують соціальне житло для тих, хто проходить реабілітацію

У Львові будують соціальне житло для переселенців та людей, що проходять реабілітацію в Національному медичному центрі “Незламні”.

Про це пише агенція Drozdov Partners.

Для будівництва житлового комплексу використовуватимуть типологію міської вілли - вони забезпечують формування комфортного житлового середовища та сусідства між мешканцями будинку. Компактні, вільно інтегровані в рельєф, вілли забезпечують видовий зв’язок з парком та панорамою вулиці, зі збереженням великої площі відкритого ландшафту.

На рівні вулиці Миколайчука формується стилобат з вбудованими громадськими і торговими функціями, з розміщенням паркінгу і бомбосховищ в глибині ділянок. Реабілітаційний центр, вбудований в житлові будинки, розташований на схилі ділянки, та має найкоротший маршрут до лікарні та зв’язок як з двором, так і з парком.

Вілли мають однакові розміри, з можливістю облаштування різних типів квартир на поверсі, комбінація яких може змінюватись. В комплексі з реабілітаційним центром пропонується інтеграція вілл для людей з інвалідністю. Входи до будинків організовані через вулицю Миколайчука на нижньому поверсі, та другим входом на рівні двору. Всі будинки облаштовані просторим холом, приміщеннями для зберігання та бомбосховищами.

Пропонується використовувати комбіновану конструктивну схему, на основі збірних залізобетонних елементів та монолітного будівництва.

Фото: Drozdov Partners