У Yasno пояснили, чому відключення світла не збігаються з графіками

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Наталія Габрух
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Графіки відключення світла мають три зони, кожна з яких вказує на можливість відключення світла у зазначений період.

Про це повідомив гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

Він пояснює, що у графіках планових відключень є три зони:

  • темно-сіра — електроенергії точно немає;
  • світло-сіра — постачання є тільки тоді, коли обсягів вистачає;
  • біла — світло гарантовано є.

“Звісно, це може видаватися несправедливим: світла немає сім годин, потім півтори-дві години є (закладаю час на перемикання), а потім знову немає. Проте прошу поставитися із розумінням до ситуації. Колеги обов'язково знайдуть збалансований вихід із ситуації”, — зазначив Коваленко.

У графіках також вказується, який у вас тип відключення — стабілізаційне чи екстрене. Якщо вказано, що відключень немає, але й немає світла, сталася якась локальна аварія.

Якщо у графіку помилка або немає вашої адреси потрібно сконтактувати з вашим ОСР (Оператор системи розподілу). Саме вони займаються переліками адрес, групами, дотриманням графіків.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 18 травня 2024
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