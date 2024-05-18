Київська облрада ухвалила створення дев’яти нових заповідних об'єктів

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Наталія Габрух
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Київська обласна рада створила 9 нових заповідних об’єктів у регіоні.

Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр.

Нові природні заповідники:

  • “Плаунець”;
  • “Ясеневий гай”;
  • “Блакитно намисто”;
  • “Брандушка”;
  • “Півники”;
  • “Грабова балка”;
  • “Вовче багно”;
  • “Межиострів”;
  • “Сонне узлісся”.

Ці об'єкти створені для охорони червонокнижних рослин та тварин: підсніжника, брандушки, сон-трави, діфазіаструма, лісових орхідей, золотого карася, кажанів.

Фото: Київський еколого-культурний центр

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Опубліковано: 18 травня 2024
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