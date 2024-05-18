Київська облрада ухвалила створення дев’яти нових заповідних об'єктів
Київська обласна рада створила 9 нових заповідних об’єктів у регіоні.
Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр.
Нові природні заповідники:
- “Плаунець”;
- “Ясеневий гай”;
- “Блакитно намисто”;
- “Брандушка”;
- “Півники”;
- “Грабова балка”;
- “Вовче багно”;
- “Межиострів”;
- “Сонне узлісся”.
Ці об'єкти створені для охорони червонокнижних рослин та тварин: підсніжника, брандушки, сон-трави, діфазіаструма, лісових орхідей, золотого карася, кажанів.
Фото: Київський еколого-культурний центр
Опубліковано: 18 травня 2024