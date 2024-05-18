У Бородянці намагалися за понад 4 млн грн відремонтувати неіснуюче укриття

У Бородянці хотіли за 4,3 млн грн відремонтувати укриття, якого не існує.

Про це повідомляє Держаудитслужба.

Як зазначається, аудитори під час перевірки закупівель виявили, що відділ освіти Бородянської селищної ради уклав договір на капремонт захисної споруди цивільного захисту на території Дружнянського закладу загальної середньої освіти.

Загальна сума передбачених коштів — 4,3 млн грн. З цієї суми всупереч нормам законодавства підряднику перерахували аванс у розмірі 1,47 млн грн.

Утім, перевіркою було з’ясовано, що на цій території жодної споруди цивільного захисту немає. Отже, не було чого і ремонтувати.

У будівельників, які розпочали будівництво, не було ані дозвільної, ані проєктної документації. Аудитори вчасно втрутилися, завдяки чому вдалося повернути до місцевого бюджету кошти сплаченого авансу.

Фото: з відкритих джерел