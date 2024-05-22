Державі повернули ліс Київського лісгоспу та печеру Геонавт, які незаконно роздали під забудову

1320
Наталія Габрух
share share

Київський еколого-культурний центр виграв суд проти рейдерів на захист лісів Київського лісгоспу та печери Геонавт.

Про це повідомляє КЕКЦ у соцмережах.

Суд задовольнив судовий позов Київського еколого-культурного центру проти рейдерів, які разом з Обухівською райдержадміністрацією незаконно роздали під забудову котеджами ліс Київського лісгоспу під Обуховом.

“Під забудову також потрапила єдина у Київській області природна печера, яка має назву Геонавт. Судові слухання тривали близько 1 року. І нарешті суд повернув ліси державі”, — йдеться у повідомленні.

Фото: з відкритих джерел

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 22 травня 2024
share share
Документальний серіал про донецький "Шахтар" здобув спортивну премію "Еммі" Документальний серіал про донецький "Шахтар" здобув спортивну премію "Еммі" У Києві остаточно завершили реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу У Києві остаточно завершили реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу Поблизу центру Львова з’явиться новий сквер Поблизу центру Львова з’явиться новий сквер У центрі Львова встановили делініатори для зниження швидкості на вулицях У центрі Львова встановили делініатори для зниження швидкості на вулицях
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.