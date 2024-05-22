Державі повернули ліс Київського лісгоспу та печеру Геонавт, які незаконно роздали під забудову

Київський еколого-культурний центр виграв суд проти рейдерів на захист лісів Київського лісгоспу та печери Геонавт.

Про це повідомляє КЕКЦ у соцмережах.

Суд задовольнив судовий позов Київського еколого-культурного центру проти рейдерів, які разом з Обухівською райдержадміністрацією незаконно роздали під забудову котеджами ліс Київського лісгоспу під Обуховом.

“Під забудову також потрапила єдина у Київській області природна печера, яка має назву Геонавт. Судові слухання тривали близько 1 року. І нарешті суд повернув ліси державі”, — йдеться у повідомленні.

Фото: з відкритих джерел