Дуже страшне кіно: 15 горрор-серіалів, які позбавлять вас сну

Уявіть – ви одні вдома, зараз темна ніч. Ви зручно сидите під теплою ковдрою з горням запашного чаю. Аж ось ви чуєте якийсь шорох, а за ним скрип. Ви йдете перевірити вхідні двері та вікна і заспокоюєте себе, що це лише протяг. Саме так починаються всі стандартні страшилки.

Але ми пропонуємо оригінальні горрор-історії, які здивують вас своїми сюжетами та лякатимуть без набридливих безкінечних скрімерів. Знайомтесь з добіркою горрор-серіалів від БЖ і приготуйтесь не спати до світанку.

Сутінкова зона

Рік виходу: 1959

В ролях: Род Серлінг, Роберт МакКорд, Джек Клагмен, Берджесс Мередіт, Джон Андерсон, Дж. Пет О'Меллі, Барні Філліпс, Джордж Мітчелл

Класична фантастична антологія Рода Серлінга розповідає про потойбічні світи, прибульців та незвичайні технології, які так чи інакше пов'язані з людською самотністю, жорстокістю та несправедливістю. Попри те, що серіал вийшо в далекому 1959 році, його сюжети актуальні і сьогодні. А у 2019 році відбувся вже третій перезапуск серіалу, який по праву вважається класикою горрор-серіалів.

Байки зі склепу

Рік виходу: 1989

В ролях: Джон Кассір, Рой Броксміт, Мігель Феррер, Кем Кларк, Ларрі Дрейк, Бобкет Голдтвейт, Ленс Хенріксен, Шеррі Роуз

Заснований на коміксах 50-х років комедійний горрор-серіал містить короткі, не пов’язані між собою страшні історії. Їхніх оповідачів постійно перебиває чорний гумор мешканця склепу. Він полюбляє розповідати про привидів та монстрів, та найбільше – про злочинців, які потрапляють в жахливі ситуації та отримують справедливе покарання.

Майстри жахів

Рік виходу: 2005

В ролях: Карен Елізабет Остін, Дж. Вінстон Керролл, Міхо Нінагава, Ентоні Харрісон, Дієго Мартінес-Тау, Брайан Бенбен, Теа Гілл

За створення антології відповідає американський кінорежисер і сценарист Мік Гарріс, відомий своїми кіноадаптаціям оповідань Стівена Кінга. До серіалу також долучились визнані майстри жахів, такі як Джон Карпентер, Стюарт Гордон та Даріо Арджені. Кожен епізод – це самостійний містичний фільм, в якому обігруються сюжети знаменитих письменників.

Безвихідь

Рік виходу: 2008

В ролях: Джеймі Вінстон, Енді Найман, Різ Ахмед, Чіззі Акудолу, Ліз Мей Брайс

Сюжет британського міні-серіалу розгортається навколо учасників популярного телешоу “Старший брат”. Вони повністю відрізані від зовнішнього світу під цілодобовим наглядом відеокамер. Одного дня герої виявляють, що персонал кудись зник, а продовольчі запаси давно не поповнювались. Втім, це виявляється їхньою найменшою проблемою, оскільки країну охопила жахлива епідемія, яка перетворює людей на зомбі.

Американська історія жахів

Дата виходу: 2011

В ролях: Еван Пітерс, Сара Полсон, Деніс О’Хер, Лілі Рэйб, Кеті Бейтс, Джессіка Ленг, Емма Робертс

Серіал-антологія від Раяна Мерфі в кожному новому сезоні розкриває нову страшну історію. Події розгортаються кожного разу в різних місцях і з різними персонажами. Так, в першому сезоні глядач занурюється в історію про будинок з привидами, у другому – вирушає до психлікарні, у третьому – на відьомський шабаш і так далі. Особливістю серіалу став акторський каст, який повторюється із сезону в сезон, але в різних ролях і ансамблях.

Мотель Бейтсів

Рік виходу: 2013

В ролях: Віра Фарміґа, Фредді Гаймор, Макс Тіріот, Олівія Кук, Нестор Карбонелл, Кенні Джонсон, Райан Херст

Серіалс тав переісторією подій, про які розповідає легендарний фільм “Психо” від майстра саспенсу Альфреда Гічкока. В центрі сюжету – юний Норман Бейтс та його матір Норма у виконанні Віри Фарміґи, американської акторки українського походження. Вони купляють мотель в тихому містечку й намагаються власноруч розвивати свою справу. Втім, постійні неприємності ускладнюють це завдання, а Норма все сильніше давить і контролює сина, чим поступово руйнує його психіку.

Бульварні жахіття

Рік виходу: 2014

В ролях: Рів Карні, Тімоті Далтон, Єва Ґрін, Рорі Кіннір, Біллі Пайпер, Гаррі Тредевей, Джош Гартнетт, Денні Сапані

Фентезійний горрор вплітає в свій сюжет безліч казкових та фольклорних персонажів, серед яких вампіри, перевертні, відьми, живі мерці та інша компанія. Дія розгортається у вікторіанському Лондоні. Американець Ітан, екстрасенс міс Айвз та юний геній медицини, анатом Віктор Франкенштейн вирушають на пошуки зниклої дочки лорда. У серіалі жахи та насилля сусідствують з еротикою та філомовією.

Штамм

Рік виходу: 2014

В ролях: Корі Столл, Міа Маестро, Девід Бредлі, Ріхард Заммель, Шон Естін

Серіал, заснований на однойменній трилогії романів Гільєрмо дель Торо та Чака Хогана, розповідає про страшний та небезпечний вірус, який може винищити все людство. Його виявляють після того, як в аеропорту Нью-Йорку сідає літак, на борту якого повно трупів. Лікарі-епідеміологи намагаються з’ясувати, що призвело до стількох смертей. Але невдовзі тіла починають зникати з моргу.

Нульовий канал

Рік виходу: 2016

В ролях: Пол Шнайдер, Фіона Шоу, Луїза Д'Олівера, Наталі Браун, Емі Форсайт, Джон Керрол Лінч

Кожен сезон серіалу-антології присвячено одній з горрор-історій з інтернету. Такі страшилки називають кріпіпастою, які публікуються на анонімних платформах. Так, перший сезон розповідає про психолога, який підозрює популярне у 80-х роках дитяче телешоу у причетності до масового зникнення дітей. А у другому сезоні головна героїня з друзями збирається відвідати страхітливий Безкінечний будинок.

Касл-Рок

Рік виходу: 2018

В ролях: Білл Скашгорд, Андре Холланд, Ліззі Каплан, Мелані Лінські, Пол Спаркс, Баркхад Абді, Джейн Леві

Серіал з Білом Скашгордом, тим самим із акторської династії Скашгордів, посилається одарзу на декілька творів Стівена Кінга. Дія розгортається у вигаданому містечку Касл-Рок, де начальний в’язниці “Шоушенк” вчиняє самогубство. Після його смерті поліцейські виявляють, що у підвалі в'язниці той тримав бранця. Юнака звільняють із клітки, але ні на які питання він не відповідає. І низка загадкових подій, які відбуватимуться в містечку, лише розпочинається.

Привиди будинку на пагорбі

Рік виходу: 2018

В ролях: Міхіль Гаусман, Карла Ґуджино, Генрі Томас, Елізабет Різер, Олівер Джексон-Коен, Кейт Сіґел, Вікторія Педретті

Подружжя з п’ятьма дітьми нещодавно в’їхало до будинку, який хоче відремонтувати маєток, аби згодом його продати. Проте це займає більше часу, ніж вони розраховували, а навкруги починають відбуватися дивні надприродні явища, які призводять до трагедії. Через 26 років після тих подій сім’я возз’єднується, але події минулого не перестають їх переслідувати.

Ззовні

Рік виходу: 2022

В ролях: Гарольд Перріно, Каталіна Сандіно Морено, Ейон Бейлі, Джулі Метьюз

Серіал від творців “Загублених” переносить глядачів до загубленого в лісі містечка, яке бере в полон кожного, кому не пощастило проїхати його шляхом. Покинути це місце неможливо. Мешканці намагаються створити подобу звичайного життя та паралельно знайти спосіб вибратися з пастки. Але вночі на них чатують монстри, які зовні не відрізняються від людей і просять впустити в свій дім. Та робити цього категорично не можна, якщо ви хочете уникнути кривавої різанини.

Кабінет курйозів Ґільєрмо дель Торо

Рік виходу: 2022

В ролях: Ендрю Лінкольн, Ессі Девіс, Ханна Гелуей, Люк Робертс, Фарід Мюррей Абрахам, Глін Термен

Міні-серіал від “оскароносного” режисера Ґільєрмо дель Торо складається з восьми абсолютно різних, але страшних історій. Вони складають альманах, в якому кожна серія змушує відчути сироти на шкірі від різних факторів – як від монстрів зовнішніх, так і демонів внутрішньо-людських.

Архів 81

Рік виходу: 2022

В ролях: Мамуду Аті, Діна Шихабі, Еван Йонікіт, Метт МакГоррі, Мартін Донован, Джулія Чан

“Архів 81” на відміну від багатьох інших серіалів заснований не на книгах, а на подкасті. Головний герой – архівіст Ден, якого наймає багатій для відновлення пошкоджених відеокасет. При перегляді плівок Ден виявляє матеріали дівчини Мелоді, яка займалась розслідуванням культу. Втім, Мелоді не довела справу до кінця і загадково зникла. Тепер таємницю належить розкрити Дену і з’ясувати, що ж сталося із дівчиною.

Падіння дому Ашерів

Рік виходу: 2023

В ролях: Френк Лангелла, Мері Макдоннелл, Брюс Грінвуд, Марк Хемілл, Карла Гуджино

Міні-серіал в жанрі надприродного та жахів заснований на однойменному оповіданні Едгара Аллана По. У центрі історії — сім’я Ашерів, члени якої один за одним починають гинути при дивних та жахливих обставинах. Раз у раз сюжет звертає до минулого голови сім’ї Родеріка та його сестри Маделін, власників компанії Fortunato Pharmaceuticals. Адже саме у їхньому минулому криється таємниця, яка призводить до низки трагедій.