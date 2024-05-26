Дністровське водосховище поступово втрачає воду через ракетні обстріли енергетики

Дністровське водосховище стало неочевидною “жертвою” ракетних обстрілів української енергетики, адже поступово втрачає воду.

Про це пише NE:Urban.

Російські обстріли енергетичної інфраструктури призвели до дефіциту електроенергії. Для часткової компенсації цього дефіциту використовуються гідроелектростанції (ГЕС). Принцип їх роботи полягає у пропусканні води через турбіни. Відповідно, щоб використовувати максимальні потужності ГЕС, необхідно спускати якомога більше води з водосховищ. Це відбувається і з Дністровським водосховищем.

Наразі воно поступово втрачає воду, що спричиняє локальну екологічну катастрофу. Це призводить до загибелі двостулкових молюсків та риби. В околицях Бакоти ситуація особливо критична: місцями оголилася земля, яка протягом десятиліть була під водою.

Фото: NE:Urban