У Рівному збудують модульне містечко для ветеранів, які проходять реабілітацію: як воно виглядатиме

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Наталія Габрух
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Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна рада та компанія “Нова пошта” підписали меморандум щодо будівництва модульного котеджного містечка для поранених військових.

Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація.

КП “Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни” виділяє територію для розміщення модульних будинків.

Кожен будинок буде розрахований на двох людей, які житимуть там під час лікування або реабілітації в госпіталі. Він матиме автономні системи опалення, сучасне планування і оздоблення. Також у ньому передбачена кухня з холодильником, вітальня з телевізором, набором м’яких меблів, окремі дві спальні кімнати, ванна кімната.

У проєктуванні та облаштуванні будинків будуть враховані всі потреби людей з інвалідністю. Зокрема: дверні прорізи, пандуси, сходинки, поручні, туалети та інші елементи приміщення забезпечать легку маневреність для людей на кріслах колісних.

Нова пошта закупить та доставить 10 таких модульних житлових будинків.

А Рівненська ОДА в свою чергу забезпечить фінансування розроблення проєктно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт (влаштування фундаментів, підведення необхідних інженерних мереж та проведення благоустрою території).

Фото: Рівненська обласна державна адміністрація

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Опубліковано: 28 травня 2024
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