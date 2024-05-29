Автобус-кав’ярня LennyBus тимчасово переїхав на Виноградар

Двоповерховий автобус-кав’ярня LennyBus змінив локацію. Він зупинився біля ТРЦ Retroville, щоб взяти участь в третьому фестивалі автомобілів Kyiv Car Fest.

Про це повідомили на сторінці LennyBus у соцмережах.

Фестиваль проходитиме 8-9 червня. На ньому виставлятимуть понад 300 автівок і влаштовуватимуть автошоу.

LennyBus можна знайти на парковці ТРЦ Retroville біля 3-го входу. Він працюватиме щодня з 9:00 до 22:00.

Фото: fotofalcona