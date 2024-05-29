Автобус-кав’ярня LennyBus тимчасово переїхав на Виноградар

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Наталія Габрух
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Двоповерховий автобус-кав’ярня LennyBus змінив локацію. Він зупинився біля ТРЦ Retroville, щоб взяти участь в третьому фестивалі автомобілів Kyiv Car Fest.

Про це повідомили на сторінці LennyBus у соцмережах.

Фестиваль проходитиме 8-9 червня. На ньому виставлятимуть понад 300 автівок і влаштовуватимуть автошоу.

LennyBus можна знайти на парковці ТРЦ Retroville біля 3-го входу. Він працюватиме щодня з 9:00 до 22:00.

Фото: fotofalcona

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Опубліковано: 29 травня 2024
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