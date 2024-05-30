На Львівщині реабілітаційний центр Unbroken розширять: візуалізації

Архітектурна компанія abmk розробляє проєкт розширення реабілітаційного центру Unbroken у Брюховичах, а саме семиповерховий корпус дитячої лікарні.

Про це пише Pragmatika.

Вже рік як функціонує один з оновлених корпусів цієї великої екосистеми, а поряд із ним — добудовуються ще два поверхи в іншому, що дозволить збільшити кількість палат. Серед елементів екосистеми сучасних лікарень є й центри протезування, ментальний центр, дитячі та хірургічні корпуси.

Наразі розпочинається будівництво нової черги — йдеться про реконструкцію колишнього інтернату в ще один сучасний корпус для постраждалих від війни, де вже тривають роботи. Наступний за планом — корпус в Брюховичах.

Зазначається, що у Брюховичах ідеальні умови для швидшої реабілітації — ліс навкруги та чисте повітря, тож планується використати цей потенціал. Окрім влаштування спеціальних спортивних майданчиків проєктом передбачений реабілітаційний басейн в окремій прибудові. Для збільшення ж потужності та зручності для пацієнтів передбачено влаштування двох триповерхових прибудов, де розмістяться палати, їдальня, складська зона та зона приймання лежачих пацієнтів. Також технічний поверх буде реконструйовано під сучасні палати.

А колишній інтернет 19 сторіччя стане новим нехірургічним реабілітаційним корпусом. У планах облаштувати реабілітаційні приміщення без операційних — у центрі будуть проводити доліковування пацієнтів, які потребують тривалої реабілітації. Наразі, у лікарнях бракує місця для перебування пацієнтів з тривалою реабілітацією, тому у планах облаштувати в новому центрі 50 ліжкомісць.

Також команда безкоштовно підготувала концепцію семиповерхового корпусу дитячої лікарні для пошуку потенційних донорів.

Національний реабілітаційний центр Unbroken – це місце, де дорослі та діти, які постраждали від війни, отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу. Це хірургія, ортопедія, протезування та реабілітація. Постраждалим не лише встановлюють протези, тут їх виготовляють, корегують та навчають ними користуватися.

Крім цього, у Центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією постраждалих військових та цивільних.

Фото: abmk