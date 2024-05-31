На місці аварійної нежитлової будівлі у Шевченківському районі побудують дитячий садочок

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Валерія Гуржий
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У Шевченківському районі Києва замість аварійної нежитлової будівлі збудують дитячий садочок коштом інвестора.

Про це повідомляє КМДА.

Йдеться про будівлю"А-1" на вул. Лук’янівській, 29-А, що належить до комунальної власності. До 2008 року будівля використовувалась як спальний корпус спеціальної школи-інтернату І-ІІ ступенів № 8. Наразі ця школа функціонує й надалі як заклад освіти, а будівля, що підлягає знесенню, не використовується за призначенням через значний фізичний знос приміщень.

Зазначається, що капітальний ремонт будівлі є недоцільним, оскільки тримальні конструкції перебувають в аварійному стані. Тому найбільш ефективним є знесення та подальше будівництво нового закладу освіти. Водночас знесення об’єкта комунальної власності можливе винятково після виконання певних умов.

Йдеться про визначення переможця інвестиційного конкурсу, укладення з ним інвестиційного договору та відшкодування інвестором вартості об’єкта, що підлягає знесенню. Концепція інвестиційного проєкту передбачає покладення на майбутнього інвестора всіх витрат на знесення старої будівлі та будівництво нового закладу дошкільної освіти. Разом із тим, забороняється змінювати функціональне призначення об’єкта інвестування на строк дії інвестиційного договору.

За орієнтовними техніко-економічними показниками проєкту, будівля матиме три поверхи, загальна місткість у групах розрахована на 113 дітей. На території закладу дошкільної освіти планують розмістити шість групових майданчиків.

Фото: КП "Київське інвестиційне агентство"

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Опубліковано: 31 травня 2024
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