Українські архітектори здобули бронзу у міжнародному конкурсі за проєкт лікарні у Гданську

Українська архітектурна компанія abmk разом із i+med посіли третє місце в закритому міжнародному конкурсі на будівництво дитячої лікарні у Гданську.

Про це повідомили на сайті abmk.

Загальна площа лікарні складає 29 000 м2. Вона включає в себе 4 поверхи, 2 підземні рівні та технічний поверх.

Цікавим аспектом проєкту є перепад рельєфу, який становить приблизно три метри від одного кута будівлі до іншого. Це дало змогу створити унікальну конфігурацію з головним входом на нульовому поверсі з одного боку і технічним входом на мінус першому поверсі з протилежного. Нижче, на мінус другому поверсі, передбачений паркінг.

Архітектори запропонували створити два внутрішні атріуми, один з яких розташований на рівні нульового поверху та є відкритим. Таким чином він утворює невеликий внутрішній двір з озелененням.

Проєкт має сучасні діагностичні та операційні блоки. На нульовому поверсі розташована вхідна зона, яка включає кафе, інформаційний центр, приміщення охорони, гардероб і санвузли. Тут розташоване приймальне відділення, амбулаторне відділення та ізолятор з окремим під’їздом для швидких, оснащений п’ятьма палатами на одну особу з тамбур-шлюзами. Діагностичний центр, який містить 30 оглядових кабінетів, також розміщений на цьому поверсі. Крім того, є вихід у внутрішній двір і зв’язок з сусіднім корпусом через існуючий коридор.

Перший поверх включає відділення радіології та відділення ендоскопії, забезпечуючи спеціалізовану діагностику та лікування пацієнтів.

На другому поверсі розташовані операційний блок і відділення інтенсивної терапії, забезпечуючи невідкладну допомогу та післяопераційний догляд.

Третій поверх відведено під відділення ревматології та імунології для молодших і старших дітей, а також палатне відділення для денного стаціонару.

Четвертий поверх займає відділення дитячої хірургії для молодших і старших дітей, а також навчальні аудиторії, які включають чотири приміщення на 35, 30, 30 та 45 осіб.

На мінус першому поверсі розташовані технічні приміщення, гардеробні для працівників, склади документації, відходів і зона доставки. На мінус другому поверсі передбачений паркінг на 120 паркомісць, парковка для велосипедів та морг.

Візауалізації: abmk