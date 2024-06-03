Уряд спростив процес укладання охоронних договорів для об'єктів культурної спадщини

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка полегшує процес укладання охоронних договорів для об'єктів культурної спадщини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Там зазначають, що спрощення процедур допоможе охопити охороною більше пам’яток.

Відбулись наступні зміни:

з’явилася форма охоронного договору на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини;

удосконалено форми паспортів та актів залежно від виду пам’ятки;

врегульовані розбіжності, які виникали раніше при укладанні охоронного договору на пам’ятки монументального мистецтва, садово-паркового мистецтва, ландшафту, науки і техніки, історії та археології;

відтепер процедура погодження охоронних договорів на пам’ятки національного значення з МКІП переведена в електронну форму;

конкретизовано орган охорони культурної спадщини, з яким може бути укладено охоронний договір.

Фото: Дмитро Перов