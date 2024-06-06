Маршрути на вихідні: 5 екоферм і садиб неподалік Києва, де відпочити всією сім'єю

Фермерський туризм набирає популярності в Україні: комусь хочеться усамітнитися від міських буднів, декому згадати дитинство у селі в бабусі, а хтось просто хоче побути ближче до природи.

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Поїздка на екоферму чи заміську садибу на один день може подарувати не менше вражень, ніж повноцінна відпустка. Тож ми зібрали для вас п’ять екоферм і садиб неподалік Києва, куди можна поїхати на вихідні.

Зелена ферма “Копиця сіна”

Придбати натуральні продукти, зібрати ягід, зробити яскраві фото та відвідати контактний зоопарк — це все можна встигнути зробити за день, відвідавши зелену ферму “Копиця сіна” на Чернігівщині.



Також тут можна відвідати апі-будиночок, в якому працюють бджоли, а ви покращуєте своє здоров’я. Власниця ферми для вас може особисто провести чайну церемонію, а діти тим часом покатаються верхи на конях, або відвідають лосевольєр, де утримують врятованих лосів.



За попереднім записом тут проводять екскурсії, також можна забронювати альтанку або мангал, а також відвідати майстер-клас з приготування лабне (сирних кульок). Зелена ферма розташована поряд з Парком природи “Беремицьке”, поряд є озеро та неймовірні краєвиди.

З цієї ферми ви не повернетеся з порожніми руками. Ягоди тут можна як і збирати самому, так і придбати або посмакувати вже зібраними. Ласувати урожаєм на полі можна досхочу, а от за пакуночок з собою треба буде доплатити.



Якщо вам лінь їхати на ферму самому, то ви можете замовити доставку натуральних продуктів у Київ.



Як дістатися: село Пархимів, Чернігівська область, автошлях Т 1008. Координати Google

Графік роботи: з 9:00 до 17:00

Ціна: дорослі 120 грн за вхід, діти від 3-х років – 100 грн

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Sheepland

Якщо ви марите Карпатами, а часу на затяжну дорогу немає, то вам треба неодмінно відвідати Sheepland.



Знаходиться ферма на північ від села Велика Бугаївка у 30 хвилинах їзди від Києва. Ця місцевість серед мандрівників так і називається " Васильківські Карпати ", адже зовсім поруч високі пагорби, що дійсно нагадують Карпати.

На фермі є ресторан з домашньою кухнею, басейн, а ще багато тварин (вівці, кози, гуси), яких можна годувати. Також можна скупатися у чані, який працює і взимку, і влітку.



Це місце облюбували фотографи і приїздять сюди за атмосферними знімками. А дехто тут наважується відзначати весілля чи інші особисті важливі свята.



Як дістатися: Велика Бугаївка, Київська область. Координати Google

Графік роботи: з 11:00 до 20:00

Ціни: дорослі – 200 грн, діти до 10 років – 100 грн, діти до 5 років – безкоштовно.

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Ферма "Кийлівська асканія"

Заповідник-ферма "Кийлівська Асканія" на Київщині має невелику площу, лише декілька гектарів. Втім, тут вам все одно буде чим зайнятися і провести час з користю.

Ферма з усіх боків оточена густим лісом. На території ферми-заповідника є 5 водойм, де можна ловити рибу, погодувати з рук лебедів або диких качок. У заповіднику живе декілька видів екзотичних тварин і птахів. Серед них: камерунські кози, кролики, фазани, африканські страуси. Всі тварини мешкають в умовах, максимально наближених до їх природного середовища існування. Вихованці вільно пересуваються територією ферми, тому всі відвідувачі можуть безперешкодно фотографуватися з ними і навіть погладити і погодувати.

Також тут можна відпочити в альтанках, влаштувати сімейний пікнік, покататися на екскурсійному возі або верхи на конях.

На території ферми є кафе, де можна скуштувати омлет зі страусиного яйця або погрітися біля затишного каміну в холодну погоду.

Як дістатися: Село Кийлівв, вул. Лісова, 6, Київська область. Координати Google

Доїхати туди можна громадським транспортом, який прямує з Києва до Борисполя.

Години роботи: з 8:00 до 19:00

Ціна: вхід на територію – 100 грн для дорослих, діти до 12 років – 50, діти до 3 років - безкоштовно.

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Екопарк “Ясногородка”

Сімейний екопарк " Ясногородка " — комплекс, де можна погуляти, поспілкуватися з тваринами й поїсти. На території є контактний зоопарк, страусина ферма, зона барбекю, де можна замовити шашлики, овочі-гриль чи купити напої, сувенірний магазин, басейн і дитяча зона "Яснограй".



Тут навіть можна придбати засоби для догляду із страусиного жиру.

Дорослі можуть відвідати місцеву виноробн ю та продегустувати вина.

Дітям буде цікаво загубитися у мотузковому парку, на гойдалках чи серед аніматорів.



Як дістатися: с. Ясногородка, вул. Підлісна, 32. Координати Google

Можна дістатися як власним транспортом або домовитися з екопарком за груповий трансфер.

Графік роботи: щодня, 10:00 – 19.00

Ціна: дорослі – 220 грн у будні і 320 у вихідні, діти до 14 років – 200 грн у будні і 270 грн у вихідні, діти до 3 років – безкоштовно.

Будинок з лелекою The Stork House

У Витачеві під Києвом є одна незвичайна хатина, яка, як мінімум, привертає увагу людей із соцмереж — The Stork House. Облаштовувати будинок з лелекою взялися троє активістів Андрій Божок, Ольга Сідоріна-Вілкінс та режисер, співзасновник київської галереї The Naked Room Марк Вілкінс.

Сповнені любов’ю до романтики українського села, вони розпочали проєкт під назвою “Українське обійстя”, тобто двір, пов’язаний з традиціями, натхнений майбутнім. Поки що ця хатина як мистецький проєкт про те, який вигляд має українська хата і якими традиціями оповитий простір довкола.

Ініціатори проєкту все робили власноруч. Облаштовуючи хатину, звертали увагу на найменші дрібниці. Наприклад, паркан “має відповідати правилам доброї заміської ергономіки, тобто відстань від землі до початку паркана має бути такою, щоб під ним міг пролізти пан їжак; висота ж паркану має не перевищувати такої, при якій ви із легкістю можете привітатись із перехожими і сусідами”.



Тож якщо ви засумували за селом, прагнете насолодитися чистим повітрям і неймовірними краєвидами — вам у Витачів. Тут ви можете згадати, скільки часу і сил треба на хатні справи навколо дому, зможете поспілкуватися із сусідами та поспостерігати за лелеками.

А якщо хочете провести у Витачеві трохи більш часу, зупиніться у відпочинковому комплексі The Riverbird’s Nest . Це також проєкт команди Марка Вілкінса.

Екологічний котедж у мальовничому місці з видом на Дніпро почали будувати позаминулого року, але влітку його спалили невідомі. Після пожежі режисер заявив, що все одно відбудує будинок і оголосив нову кампанію зі збору коштів. Гроші зібрали, і за рік будівництво було завершено. Зараз зняти будиночок можна через сервіс Airbnb.

Ще один “магніт” Витачева – крафтова пекарня “Витач” , розташована на мальовничих пагорбах Дніпра. Поряд – дерев’яна каплиця, створена за ескізом Тараса Шевченка, та старий дерев’яний млин-вітряк.



У “Витачі” випікають хліб у печі на дровах за рецептами, яким тисячі років – без дріжджів, на заквасці. Тісто перед випіканням ферментується 18-48 годин. На хлібини наносять трипільські орнаменти.

Ця крафтова пекарня — ідеальне місце для того, щоб зустрічати або проводжати сонце. Але краще сюди приїздити милуватися краєвидами зранку, бо до вечора хліб розкуповують.

Як дістатися: село Витачів, а далі шукати хатину The Stork House за стовпом із лелеками. Пеканя “Витач” – Витачів, вул Наддніпрянська, 10. The Riverbird’s Nest – Координати Google .

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