“Нова Пошта” збудує 500 додаткових укриттів у відділеннях і терміналах

"Нова пошта" встановить 500 додаткових металевих внутрішніх укриттів у відділеннях, терміналах і депо компанії.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Здебільшого укриття встановлять у східних, центральних та південних областях. Роботи планують закінчити за три місяці.

Компанія хоче поставити укриття на кожних 50 метрах, щоб співробітники змогли якнайшвидше до них дістатися.

Зазначимо, що в 2022-2024 роках "Нова пошта” побудувала і встановила 580 металевих і бетонних укриттів та інвестувала в них 400 млн грн.