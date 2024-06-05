“Нова Пошта” збудує 500 додаткових укриттів у відділеннях і терміналах

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Ірина Маймур
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"Нова пошта" встановить 500 додаткових металевих внутрішніх укриттів у відділеннях, терміналах і депо компанії.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Здебільшого укриття встановлять у східних, центральних та південних областях. Роботи планують закінчити за три місяці.

Компанія хоче поставити укриття на кожних 50 метрах, щоб співробітники змогли якнайшвидше до них дістатися.

Зазначимо, що в 2022-2024 роках "Нова пошта” побудувала і встановила 580 металевих і бетонних укриттів та інвестувала в них 400 млн грн.

Фото ілюстративне: Retailers.ua

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Опубліковано: 05 червня 2024
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