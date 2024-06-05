“Нова Пошта” збудує 500 додаткових укриттів у відділеннях і терміналах
"Нова пошта" встановить 500 додаткових металевих внутрішніх укриттів у відділеннях, терміналах і депо компанії.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Здебільшого укриття встановлять у східних, центральних та південних областях. Роботи планують закінчити за три місяці.
Компанія хоче поставити укриття на кожних 50 метрах, щоб співробітники змогли якнайшвидше до них дістатися.
Зазначимо, що в 2022-2024 роках "Нова пошта” побудувала і встановила 580 металевих і бетонних укриттів та інвестувала в них 400 млн грн.
Фото ілюстративне: Retailers.ua
Опубліковано: 05 червня 2024