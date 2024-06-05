В Україні знімуть фільм за мотивами книги “Тореадори з Васюківки” Всеволода Нестайка

Українські режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков отримали права на екранізацію дитячої книги “Тореадори з Васюківки” Всеволода Нестайка.

Про це режисери повідомили Суспільне Культура.

Режисери зазначають, що були шанувальниками цієї книги з шкільних часів і завжди мріяли побачити екранізацію. Тому тепер вони можуть здійснити “не лише мрію свого дитинства, а й мрію всіх інших дітей”.

Продюсеркою майбутнього фільму стане Вероніка Степанчук, відома роботою над такими стрічками, як “Мої думки тихі”, “Як там Катя” та “Спадок брехні”.

Деталей щодо знімальної команди та касту поки не розголошують.

Трилогію “Тореадори з Васюківки” Всеволод Нестайко написав у 1963—1970 роках. За сюжетом двоє друзів Ява та Павлуша, що живуть у селі, бажають прославитися на весь світ. Для цього вони намагаються стати тореадорами, зловити іноземних шпигунів, підкорити Київ та багато іншого.

Фото: "Абабагаламага"