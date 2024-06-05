В Україні знімуть фільм за мотивами книги “Тореадори з Васюківки” Всеволода Нестайка

233
Наталія Габрух
share share

Українські режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков отримали права на екранізацію дитячої книги “Тореадори з Васюківки” Всеволода Нестайка.

Про це режисери повідомили Суспільне Культура.

Режисери зазначають, що були шанувальниками цієї книги з шкільних часів і завжди мріяли побачити екранізацію. Тому тепер вони можуть здійснити “не лише мрію свого дитинства, а й мрію всіх інших дітей”.

Продюсеркою майбутнього фільму стане Вероніка Степанчук, відома роботою над такими стрічками, як “Мої думки тихі”, “Як там Катя” та “Спадок брехні”.

Деталей щодо знімальної команди та касту поки не розголошують.

Трилогію “Тореадори з Васюківки” Всеволод Нестайко написав у 1963—1970 роках. За сюжетом двоє друзів Ява та Павлуша, що живуть у селі, бажають прославитися на весь світ. Для цього вони намагаються стати тореадорами, зловити іноземних шпигунів, підкорити Київ та багато іншого.

Фото: "Абабагаламага"

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 05 червня 2024
share share
У Харкові демонтували постамент пам'ятника Пушкіну У Харкові демонтували постамент пам'ятника Пушкіну Чому у Києві відключення електроенергії тривають довше, ніж у регіонах — експерт Чому у Києві відключення електроенергії тривають довше, ніж у регіонах — експерт У застосунку “Дія” зʼявилося посвідчення ветерана: як його додати У застосунку “Дія” зʼявилося посвідчення ветерана: як його додати Книжковий Арсенал-2024 відвідали 35 тисяч людей: це на 25% більше, ніж минулоріч Книжковий Арсенал-2024 відвідали 35 тисяч людей: це на 25% більше, ніж минулоріч
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.