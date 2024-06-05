У застосунку “Дія” зʼявилося посвідчення ветерана: як його додати

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Ірина Маймур
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У застосунку “Дія” зʼявилося посвідчення ветерана, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Цей документ поширюється на:

  • учасників бойових дій,
  • людей з інвалідністю внаслідок війни,
  • учасників війни,
  • постраждалих учасників Революції гідності,
  • членів сім’ї загиблого ветерана війни,
  • членів сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Як додати посвідчення

Прогортати всі документи в "Дії" — натиснути “Додати документ” — вибрати “Посвідчення ветерана” — надати дозвіл на отримання даних — натиснути “Додати посвідчення”.

“Все готово, документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку. Користуйтесь будь-де і будь-коли, не переймайтесь, якщо забули документ вдома”, — підсумував Федоров.

Фото: АрміяInform

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Опубліковано: 05 червня 2024
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