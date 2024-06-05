У застосунку “Дія” зʼявилося посвідчення ветерана: як його додати
У застосунку “Дія” зʼявилося посвідчення ветерана, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Цей документ поширюється на:
- учасників бойових дій,
- людей з інвалідністю внаслідок війни,
- учасників війни,
- постраждалих учасників Революції гідності,
- членів сім’ї загиблого ветерана війни,
- членів сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
Як додати посвідчення
Прогортати всі документи в "Дії" — натиснути “Додати документ” — вибрати “Посвідчення ветерана” — надати дозвіл на отримання даних — натиснути “Додати посвідчення”.
“Все готово, документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку. Користуйтесь будь-де і будь-коли, не переймайтесь, якщо забули документ вдома”, — підсумував Федоров.
Фото: АрміяInform
Опубліковано: 05 червня 2024