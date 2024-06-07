"Укрзалізниця" збудує власні газові електростанції потужністю 250 МВт

“Укрзалізниця” планує побудувати в різних регіонах десятки газових електростанцій потужністю до 250 МВт.

Про це повідомив голова правління УЗ Євген Лященко в коментарі Forbes.

Загальні потреби "Укрзалізниці" в електроенергії сягають 300 МВт.

За наявності фінансування будівництво можуть розпочати у найближчі три місяці.

"Терміни виконання робіт залежать від фінансування та наявності необхідного обладнання", – сказав Лященко.

Наразі УЗ шукає джерела фінансування, зокрема веде переговори щодо залучення грантів і міжнародної фінансової допомоги. Також ведуть переговори з постачальниками обладнання.

“Укрзалізниця" входить до п’ятірки найбільших розподільчих компаній країни за протяжністю мережі та обсягами перетоку. Генерація потужністю 250 МВт дасть змогу компанії частково покрити власні потреби в живленні об’єктів критичної інфраструктури та споживачів по всій Україні, які підключені до її розподільчої мережі.

Фото: Мінінфраструктури