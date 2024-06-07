"Укрзалізниця" збудує власні газові електростанції потужністю 250 МВт

326
Ірина Маймур
share share

“Укрзалізниця” планує побудувати в різних регіонах десятки газових електростанцій потужністю до 250 МВт.

Про це повідомив голова правління УЗ Євген Лященко в коментарі Forbes.

Загальні потреби "Укрзалізниці" в електроенергії сягають 300 МВт.

За наявності фінансування будівництво можуть розпочати у найближчі три місяці.

"Терміни виконання робіт залежать від фінансування та наявності необхідного обладнання", – сказав Лященко.

Наразі УЗ шукає джерела фінансування, зокрема веде переговори щодо залучення грантів і міжнародної фінансової допомоги. Також ведуть переговори з постачальниками обладнання.

“Укрзалізниця" входить до п’ятірки найбільших розподільчих компаній країни за протяжністю мережі та обсягами перетоку. Генерація потужністю 250 МВт дасть змогу компанії частково покрити власні потреби в живленні об’єктів критичної інфраструктури та споживачів по всій Україні, які підключені до її розподільчої мережі.

Фото: Мінінфраструктури

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 07 червня 2024
share share
"П'яна вишня" закриває свій перший заклад у Лондоні "П'яна вишня" закриває свій перший заклад у Лондоні Дубілет запустив безкоштовний сервіс для підпису та обміну документам Дубілет запустив безкоштовний сервіс для підпису та обміну документам У Святошинському районі забруднено озеро "Віра": що кажуть фахівці У Святошинському районі забруднено озеро "Віра": що кажуть фахівці На Харківському масиві відкрили ресторан “Крим і Рим” із кримськотатарською та італійською кухнею На Харківському масиві відкрили ресторан “Крим і Рим” із кримськотатарською та італійською кухнею
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.