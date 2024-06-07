Відзавтра запрацює новий порядок застосування графіків відключення світла: ситуація має покращитися

З 8 червня у тестовому режимі має запрацювати новий порядок застосування графіків погодинних відключень, який має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.

Про це повідомив перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко, пише "Інтерфакс-Україна".

Новим порядком застосування графіків погодинних відключень будуть доведені ліміти, наскільки потрібно "розвантажитися" в певній області. У зв'язку з чим оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно цей ліміт. За розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин.

Окрім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

"Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі — обмежити вуличне освітлення", - додав він.