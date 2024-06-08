На Подолі відкрили заклад The Drinkers із крафтовим пивом

На вулиці Нижній Вал, 37 запрацював заклад The Drinkers із крафтовим пивом.

Про це пише The Village Україна.

У закладі можна спробувати крафтове розливне пиво, яке виробляється як українськими, так і зарубіжними пивоварнями. В асортименті представлено понад 100 найменувань, включаючи місцеві марки, такі як Muza та Underwood Brewery, а також більш екзотичні імпортні варіанти, ціни на які коливаються від 699 до 1800 гривень. У меню також є бургери, тако, шаурма, окрошка та картопля фрі.

У The Drinkers є чатбот , в якому можна забронювати столик чи зробити замовлення на виніс. Також можлива доставка через служби таксі.

Ціни: класичний бургер — 250 грн, шаурма з куркою — 190 грн, тако з куркою та сирним соусом — 350 грн, картопля фрі — 115 грн, окрошка — 170 грн, пиво Muza — від 75 грн, пиво Varvar — від 70 грн, сидр Pineapple Salut — 75 грн

Адреса: вул. Нижній Вал, 37

Режим роботи: 14:00–23:00 (будні), 12:00–23:00 (вихідні)