Співробітники ТЦК приїхали з перевіркою на ЛГБТ-захід KyivPride: намагалися забрати чоловіків

8 червня під час підготовки до ЛГБТ-вечірки “Рейвах прайд” у київський артцентр Closer прибули представники ТЦК Подільського району. Вони перевіряли документи в усіх присутніх і намагалися забрати на проходження ВЛК тих чоловіків, які не мали документів.

Про це повідомили організатори події ГО Ukraine Pride.

ГО Ukraine Pride та Kyiv Pride називають це цілеспрямованим тиском на прайд-рух в Україні.

“Серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію”, — йдеться у заяві ГО Ukraine Pride та Kyiv Pride .

У заяві також сказано, що захід не скасовується і буде проводитись “у напружених умовах, що склалися”.

“Якщо ви маєте можливість і бажання, ви можете прийти на захід і підтримати нас”, — кажуть організатори.

На цій же локації 9 червня Kyiv Pride проводитиме благодійний фестиваль.

Організатори “Рейвах прайду” додають, що представниці та представники українського прайд-руху повністю усвідомлюють важливість мобілізації. Заходи 8-9 червня є благодійними й орієнтовані на підтримку захисників на Бахмутському, Купʼянському, Харківському, Донецькому й Сумському напрямках.

Фото: Kyiv Pride