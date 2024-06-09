Співробітники ТЦК приїхали з перевіркою на ЛГБТ-захід KyivPride: намагалися забрати чоловіків

1415
Наталія Габрух
share share

8 червня під час підготовки до ЛГБТ-вечірки “Рейвах прайд” у київський артцентр Closer прибули представники ТЦК Подільського району. Вони перевіряли документи в усіх присутніх і намагалися забрати на проходження ВЛК тих чоловіків, які не мали документів.

Про це повідомили організатори події ГО Ukraine Pride.

ГО Ukraine Pride та Kyiv Pride називають це цілеспрямованим тиском на прайд-рух в Україні.

“Серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію”, — йдеться у заяві ГО Ukraine Pride та Kyiv Pride .

У заяві також сказано, що захід не скасовується і буде проводитись “у напружених умовах, що склалися”.

“Якщо ви маєте можливість і бажання, ви можете прийти на захід і підтримати нас”, — кажуть організатори.

На цій же локації 9 червня Kyiv Pride проводитиме благодійний фестиваль.

Організатори “Рейвах прайду” додають, що представниці та представники українського прайд-руху повністю усвідомлюють важливість мобілізації. Заходи 8-9 червня є благодійними й орієнтовані на підтримку захисників на Бахмутському, Купʼянському, Харківському, Донецькому й Сумському напрямках.

Фото: Kyiv Pride

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 09 червня 2024
share share
До музею народної архітектури та побуту в Пирогові ходитиме пряма маршрутка До музею народної архітектури та побуту в Пирогові ходитиме пряма маршрутка На Виноградарі облаштували Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю: фото На Виноградарі облаштували Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю: фото Ідеї для Києва: 5 історичних будівель, які ревіталізували у Львові Ідеї для Києва: 5 історичних будівель, які ревіталізували у Львові Найцікавіше за тиждень: 6 додатків, чатботів і карт, які допоможуть при відключеннях світла та 5 рецептів червня Найцікавіше за тиждень: 6 додатків, чатботів і карт, які допоможуть при відключеннях світла та 5 рецептів червня
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.