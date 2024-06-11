У Львові запустили мапу ветеранських бізнесів

Мапу ветеранських бізнесів створили у Львові.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Завдяки мапі можна легко знайти бізнеси, що належать ветеранам, та отримати інформацію про їхні послуги та продукцію.

На карті можна фільтрувати бізнеси за категоріями, такими як харчування, роздрібна торгівля, послуги та інше. Кожен бізнес представлений з детальною інформацією, включаючи контактні дані, місцезнаходження та опис діяльності.

Мапа регулярно оновлюється, щоб забезпечити актуальність інформації та підтримку нових ветеранських ініціатив.

Щоб додати бізнес на карту, ветерани і їхні рідні можуть заповнити форму за посиланням .

Мапу можна переглянути за посиланням .

Фото: Армія Inform