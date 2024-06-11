Український шрифт “Абетка” здобув перемогу на конкурсі European Design Awards

Шрифт “Шрифтова абетка української ідентичності” переміг на щорічному європейських конкурсів у галузі комунікаційного дизайну European Design Awards.

Про це повідомили на сайті конкурсу.

Український шрифт здобув золото в категорії Integrated Identity Application, а також головну нагороду Jury Prize.

Як повідомив голова Projector Creative & Tech Online Institute Олександр Трегубов, журі обрали український шрифт переможцем одноголосно.

"Шрифтова абетка української ідентичності" — це історія української боротьби від "А" до "Я", зазначають на сайті проєкту.

“Кожна літера нашої абетки присвячена одному символу, без якого Україна не була б тією державою, яку ми знаємо, любимо та за яку стоїмо. На сторінках цього проєкту ви знайдете 33 події, постаті, символи та знаки, що супроводжували Україну на шляху до відновлення незалежності в 1991 році та підтримують нас у боротьбі за неї зараз”, — пояснюють автори проєкту.

Літеру "А" в абетці присвятили АН-"Мрія", "Б" — будинку "Слово", "В" — волі, "Г" — Голодомору. Також серед важливих українських символів, подій та постатей є живий ланцюг, чорнобильська катастрофа, шлях із варяг у греки, Хрещення Русі, протитанковий їжак, Іван Франко, тризуб Володимира Великого, “Енеїда” та багато інших.

"Шрифтову абетку української ідентичності" розробили онлайн-інститут Projector і медіа Telegraph Design за підтримки Фундації "ЗМІН".

Фото: сайт конкурсу