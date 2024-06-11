Творці “Мавки” та Антоніо Лукич випустять сатиричний мультфільм

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Ірина Маймур
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Студія Animagrad, що створила мультфільм “Мавка. Лісова пісня”, разом з режисером Антоніо Лукічем анонсували сатиричний мультфільм Family Squad (“Сімейний загін”).

Про це творці оголосили під час фестивалю анімаційних фільмів в Ансі, повідомляє Variety.

Анімацію розробляють у копродукції з німецькою компанією Telescop Animation.

Мультфільм розповідатиме про самотнього працівника заправки Сергія Пунька. Одного дня він випадково гине, однак отримує шанс повернутися до життя, щоб знайти хоча б одну людину, який він потрібен. Сергій вирушає шукати батька, а по дорозі знаходить друзів та рятує дитину.

Режисером фільму стане Костянтин Федоров, художником-постановником — Кріс Коскінен, а продюсером — Антоніо Лукіч.

Фото: Animagrad Studio

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Опубліковано: 11 червня 2024
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