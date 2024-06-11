Творці “Мавки” та Антоніо Лукич випустять сатиричний мультфільм
Студія Animagrad, що створила мультфільм “Мавка. Лісова пісня”, разом з режисером Антоніо Лукічем анонсували сатиричний мультфільм Family Squad (“Сімейний загін”).
Про це творці оголосили під час фестивалю анімаційних фільмів в Ансі, повідомляє Variety.
Анімацію розробляють у копродукції з німецькою компанією Telescop Animation.
Мультфільм розповідатиме про самотнього працівника заправки Сергія Пунька. Одного дня він випадково гине, однак отримує шанс повернутися до життя, щоб знайти хоча б одну людину, який він потрібен. Сергій вирушає шукати батька, а по дорозі знаходить друзів та рятує дитину.
Режисером фільму стане Костянтин Федоров, художником-постановником — Кріс Коскінен, а продюсером — Антоніо Лукіч.
Фото: Animagrad Studio
Опубліковано: 11 червня 2024