Біля станції метро “Кловська” запрацював пивний бар Spin від Goodwine

Біля станції метро “Кловська” на вулиці Мечникова, 9 почав роботу пивний бар Spin від Goodwine.

Про це пише The Village Україна.

У меню закладу приблизно 350 позицій пива. Тут можна спробувати будь-яке пиво з асортименту goodwine: Baladin, Lervig, Basqueland, Verdant, Omnipollo, Mikkeller.

У Spin проводитимуть еногастрономічні дегустації: на них гостей навчать відкривати нові смаки пива з їжею.

“Сюди слід приходити, щоб дізнатися, що темний стаут ідеально смакує з ванільним пломбіром, дикий бельгійський гьоз із козячим сиром, малина в шоколаді із ягідним берлінер вайсом”, — кажуть у команді.

Дегустації проводять за попереднім записом в Instagram або за телефоном 093 737 80 08.

Ціни: Ayinger Lager Hell — 85 грн, Spin Beer Hot Sour Tomato Gose — 99 гривень, Verdant Chromaticity — 199 гривень, Spin Beer Berry Berliner Weisse — 129 гривень

Адреса: вул. Мечникова, 9

Режим роботи: щодня з 11:00 до 22:00