Український фільм “Я і Фелікс” виходить на Netflix.

Про це повідомила режисерка фільму Ірина Цілик.

“Я і Фелікс сьогодні виходить в онлайн-прокат. Передусім, на Netflix. Так, це лише для України”, — написала Ірина Цілик.

Фільм “Я і Фелікс” — це екранізація роману письменника і військового Артема Чеха “Хто ти такий?”.

“Я і Фелікс” розповідає історію дорослішання хлопця Тимофія у 90-х роках. У центрі сюжету — його стосунки із сім’єю, друзями, першим коханням, і з колишнім контррозвідником Феліксом, який став частиною його родини.

Роль Фелікса у фільмі зіграв український письменник та поет Юрій Іздрик. Тимофія, відповідно до його віку, дитиною, підлітком та дорослим грають три актори: Андрій Чередник (син Артема Чеха й Ірини Цілик), Владислав Балюк та Володимир Гладкий.

Фото: Kinomania Film Distribution