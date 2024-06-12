У “Дії” запрацював сервіс для бізнесу “е-Підприємець”: які послуги там є

У “Дії” запустили сервіс “е-Підприємець”, який поєднав 10 найпоширеніших послуг для охочих займатися бізнесом.

Про це повідомили у Мінцифри.

“е-Підприємець” обʼєднує 10 послуг:

державна реєстрація ФОП;

державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;

державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;

подання вакансій;

державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;

державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту;

реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;

реєстрація платником податку на додану вартість;

реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

відкриття банківського рахунку.

Вибрати, які саме послуги потрібні, можна самостійно. До того ж система може запропонувати набори сервісів за популярними видами малого бізнесу — для кафе, салону краси, IT та точки продажу.

За словами Михайла Федорова, сервісом можуть користуватися майбутні підприємці, а діючий бізнес може отримати додаткові послуги.

Фото: “Дія”