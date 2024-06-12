У “Дії” запрацював сервіс для бізнесу “е-Підприємець”: які послуги там є

150
Ірина Маймур
share share

У “Дії” запустили сервіс “е-Підприємець”, який поєднав 10 найпоширеніших послуг для охочих займатися бізнесом.

Про це повідомили у Мінцифри.

“е-Підприємець” обʼєднує 10 послуг:

  • державна реєстрація ФОП;
  • державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;
  • державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
  • подання вакансій;
  • державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;
  • державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту;
  • реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;
  • реєстрація платником податку на додану вартість;
  • реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
  • відкриття банківського рахунку.

Вибрати, які саме послуги потрібні, можна самостійно. До того ж система може запропонувати набори сервісів за популярними видами малого бізнесу — для кафе, салону краси, IT та точки продажу.

За словами Михайла Федорова, сервісом можуть користуватися майбутні підприємці, а діючий бізнес може отримати додаткові послуги.

Фото: “Дія”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 12 червня 2024
share share
Літні десерти: 5 освіжальних рецептів від Марко Черветті Літні десерти: 5 освіжальних рецептів від Марко Черветті Що готувати з молодої картоплі: 7 оригінальних страв, які варто скуштувати цього літа Що готувати з молодої картоплі: 7 оригінальних страв, які варто скуштувати цього літа У Львові збудують новий McDonald’s зі сквером: як він виглядатиме У Львові збудують новий McDonald’s зі сквером: як він виглядатиме Фільм “Культурний квест: Україна” за участі ONUKA і сестер Фельдман здобув премію “Еммі” Фільм “Культурний квест: Україна” за участі ONUKA і сестер Фельдман здобув премію “Еммі”
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.