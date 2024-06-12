У “Дії” запрацював сервіс для бізнесу “е-Підприємець”: які послуги там є
У “Дії” запустили сервіс “е-Підприємець”, який поєднав 10 найпоширеніших послуг для охочих займатися бізнесом.
Про це повідомили у Мінцифри.
“е-Підприємець” обʼєднує 10 послуг:
- державна реєстрація ФОП;
- державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в ЄДР;
- державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
- подання вакансій;
- державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту;
- державної реєстрації переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту;
- реєстрація/перехід на спрощену систему оподаткування;
- реєстрація платником податку на додану вартість;
- реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
- відкриття банківського рахунку.
Вибрати, які саме послуги потрібні, можна самостійно. До того ж система може запропонувати набори сервісів за популярними видами малого бізнесу — для кафе, салону краси, IT та точки продажу.
За словами Михайла Федорова, сервісом можуть користуватися майбутні підприємці, а діючий бізнес може отримати додаткові послуги.
Фото: “Дія”
Опубліковано: 12 червня 2024