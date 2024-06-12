Куди піти у Києві 14-16 червня: Pianoboy, Маркет Всі.Свої та фестиваль "Протасів Яр"
Протягом 14-16 червня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких концерти гуртів ТІК, Пиріг і Батіг, Nazva, виступ Pianoboy, фестиваль музики з українського кіно та фестиваль пам'яті Романа Ратушного, Маркет Всі.Свої і ярмарок у Broen, а ще вечірки у Куренях, Хвильовому та КультМотиві.
Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.
П'ятниця
Afrodisiak, Wahm та ТІК у Куренях
14 червня відбудеться презентація нового африканського b2b проєкту Afrodisiak. Це нішеве некомерційне афро-хаус та афро-тек звучання від Greenjora (Нігерія) та Qtechnic (Південна Африка). Також музичний простір заповнять одесит Inksane та орієнтальна Anna Aloka.
15 червня Курені відвідає французькі мультиінструменталісти Wahm. Вони об’єднаються з Aidentique, Fleming та Undersoul.
16 червня виступить гурт ТІК, а також будуть електронні виступи від Kroft та Avilee.
Ціна: від 300 грн. Квитки
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 14-15 червня з 16:00, 16 червня з 19:00
Ярмарок вінілових платівок
У внутрішньому літньому дворику кінотеатру "Жовтень" відбуватиметься ярмарок вінілових платівок. Тут можна буде продати або обміняти платівки, а також зустріти цікавих людей.
Ціна: вхід вільний
Де: Кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26
Коли: 14-16 червня з 12:00
Фестиваль музики з українського кіно
У програмі фестивалю чотири дні заходів на якому ви зможете побачити дев'ять фільмів та почути музику п'яти українських композиторів. У програмі показ фільмів "Тарас Шевченко", "Поводир", "Іван", "Мамай", "Брати. Остання сповідь", "Григорій Сковорода", "Криниця для спраглих", "Та, що входить в море", "Вечір на Івана Купала" також під час фестивалю будуть лекції та дискусії. Детальна програма.
Ціна: від 180 грн. Квитки у "Жовтні", квитки у філармонії,
Де: Кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26
Коли: 14-16 червня з 12:00
Space Spice Boy, Dj Emergency Loop та Record market у Хвильовому
15 червня о 19:00 у Хвильовому на вас чекає нью-вейв і синті-поп у виконанні столичних музикантів Space Spice Boy та Dj Emergency Loop. Початок івента за електронним гуртом Space Spice Boy, що грає у стилі мінімал-вейв. Під час виступу гурт проведе аукціон на потреби одного з підрозділів ЗСУ. Вечір закриває Dj Emergency Loop із добіркою електро-нью-вейв школи початку 80-х та кінця 90-х років. Музичний жанр є витоком панк-року та рок-н-ролу, просякнутий звучанням синтезатора, ударних та гітари.
14 червня запалюватиме Vera Logdanida, а 16 червня відбудеться Record market.
Ціна: від 150 грн
Де: КHVLV, вулиця Верхній Вал, 18,
Коли: 14-16 червня з 19:00
Pianoboy
Концерт відбудеться під відкритим небом на терасі ТРЦ Gulliver, де під закатом сонця звучатимуть такі хіти: "Кохання", "Шампанські очі", "Вітчизна", “Родимки”, “Все що тебе не вбиває” та інші.
Ціна: від 600 грн. Квитки
Де: ТРЦ Gulliver
Коли: 14 червня о 19:00
Субота
Маркет Всі.Свої
На маркеті збереться понад 150 українських виробників, які представлять: сукні різних фасонів та кольорів, лляні, муслінові та трикотажні костюми, футболки та топи, сорочки та блузи, сандалії та шльопанці, кеди та мюлі і стильні аксесуари.
Ціна: вхід вільний
Де: Д12, вулиця Десятинна, 12
Коли: 15-16 червня з 10:00
Портрети за донат та Пиріг і Батіг на Дні народження Squat
Squat 17b святкуватиме свій День народження, закладу виповнюється 9 років.
15 червня на вас чекає:
- 13:00-16:00 — портрет за донат від Юрія Стефаняка
- 16:00-19:00 — портрет за донат від Дар'ї Мангубі
- 18:00-19:30 — концерт Оркестру 59
- 20:00-21:30 — dj-set Мангустини
16 червня у програмі:
- 13:00-16:00 — фото за донат від Насті Телікової
- 16:00-19:00 — фото за донат від Oli Zitch
- 18:00-19:30 — концерт Пиріг і Батіг
- 20:00-21:30 — dj-set CDimas
Ціна: вхід вільний
Де: Squat 17b, вулиця Терещенківська, 17Б
Коли: 15-16 червня з 13:00
Ярмарок у Broen
благодійних ярмарок від Broen в арці біля пейзажки на якому будуть: свічки, рослини, косметика, домашній декор, шкарпетки, багато різних прикрас, окуляри, штучки для улюбленців, одяг. Також буде можливість зробити фото буде стіл з “хріновими” порадами за донат від сікрет друга-волонтера та стенд від броена.
Ціна: вхід вільний
Де: Broen, вул. Велика Житомирська, 20
Коли: 15 червня з 14:00
Фестиваль "Протасів Яр" пам’яті Романа Ратушного
Фестиваль проходитиме на двох локаціях - у Протасовому Яру та у Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. У програмі виступи гуртів Kurbasy та Nazva, дискусії, лекції на поетичні читання. Детальна програма.
Ціна: вхід вільний
Де: Протасів Яр, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
Коли: 15 червня з 15:00
Некультурна вечірка "Ентропія" у КультМотиві
На "Ентропії" на святкуватимуть три роки некультурних вечірок. У цей вечір виступатимуть: Bah-Bah Genesis, The Soul Delusion, Liza Bibikova, Verona Vibes, Алія Х Дзенкінг. Також у програмі вечірки буде: соковитий лайнап, маркет, їжа та напої, а також ворожіння.
Ціна: від 365 грн. Квитки
Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36
Коли: 15 червня 16:00
Неділя
Підпільний стендап на ВДНГ
На сцені жартуватимуть: Свят Загайкевич, Настя Зухвала, Джейхун Сафаров, Антон Сенін та Юра Коломієць.
Ціна: від 400 грн. Квитки
Де: Поляна ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1
Коли: 16 червня 18:30
Фото: Undersoul, Beatles UA, Pianoboy, Всі.Свої, vyava.art, dobro_candles, Фестиваль "Протасів Яр", soul_delusion, Настя Зухвала