Куди піти у Києві 14-16 червня: Pianoboy, Маркет Всі.Свої та фестиваль "Протасів Яр"

Протягом 14-16 червня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких концерти гуртів ТІК, Пиріг і Батіг, Nazva, виступ Pianoboy, фестиваль музики з українського кіно та фестиваль пам'яті Романа Ратушного, Маркет Всі.Свої і ярмарок у Broen, а ще вечірки у Куренях, Хвильовому та КультМотиві.

Зібрали 11 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

14 червня відбудеться презентація нового африканського b2b проєкту Afrodisiak. Це нішеве некомерційне афро-хаус та афро-тек звучання від Greenjora (Нігерія) та Qtechnic (Південна Африка). Також музичний простір заповнять одесит Inksane та орієнтальна Anna Aloka.

15 червня Курені відвідає французькі мультиінструменталісти Wahm. Вони об’єднаються з Aidentique, Fleming та Undersoul.

16 червня виступить гурт ТІК, а також будуть електронні виступи від Kroft та Avilee.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 14-15 червня з 16:00, 16 червня з 19:00

У внутрішньому літньому дворику кінотеатру "Жовтень" відбуватиметься ярмарок вінілових платівок. Тут можна буде продати або обміняти платівки, а також зустріти цікавих людей.

Ціна: вхід вільний

Де: Кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 14-16 червня з 12:00

У програмі фестивалю чотири дні заходів на якому ви зможете побачити дев'ять фільмів та почути музику п'яти українських композиторів. У програмі показ фільмів "Тарас Шевченко", "Поводир", "Іван", "Мамай", "Брати. Остання сповідь", "Григорій Сковорода", "Криниця для спраглих", "Та, що входить в море", "Вечір на Івана Купала" також під час фестивалю будуть лекції та дискусії. Детальна програма.

Ціна: від 180 грн. Квитки у "Жовтні", квитки у філармонії,

Де: Кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 14-16 червня з 12:00

15 червня о 19:00 у Хвильовому на вас чекає нью-вейв і синті-поп у виконанні столичних музикантів Space Spice Boy та Dj Emergency Loop. Початок івента за електронним гуртом Space Spice Boy, що грає у стилі мінімал-вейв. Під час виступу гурт проведе аукціон на потреби одного з підрозділів ЗСУ. Вечір закриває Dj Emergency Loop із добіркою електро-нью-вейв школи початку 80-х та кінця 90-х років. Музичний жанр є витоком панк-року та рок-н-ролу, просякнутий звучанням синтезатора, ударних та гітари.

14 червня запалюватиме Vera Logdanida, а 16 червня відбудеться Record market.

Ціна: від 150 грн

Де: КHVLV, вулиця Верхній Вал, 18,

Коли: 14-16 червня з 19:00

Концерт відбудеться під відкритим небом на терасі ТРЦ Gulliver, де під закатом сонця звучатимуть такі хіти: "Кохання", "Шампанські очі", "Вітчизна", “Родимки”, “Все що тебе не вбиває” та інші.

Ціна: від 600 грн. Квитки

Де: ТРЦ Gulliver

Коли: 14 червня о 19:00

Субота

На маркеті збереться понад 150 українських виробників, які представлять: сукні різних фасонів та кольорів, лляні, муслінові та трикотажні костюми, футболки та топи, сорочки та блузи, сандалії та шльопанці, кеди та мюлі і стильні аксесуари.

Ціна: вхід вільний

Де: Д12, вулиця Десятинна, 12

Коли: 15-16 червня з 10:00

Squat 17b святкуватиме свій День народження, закладу виповнюється 9 років.

15 червня на вас чекає:

13:00-16:00 — портрет за донат від Юрія Стефаняка

16:00-19:00 — портрет за донат від Дар'ї Мангубі

18:00-19:30 — концерт Оркестру 59

20:00-21:30 — dj-set Мангустини

16 червня у програмі:

13:00-16:00 — фото за донат від Насті Телікової

16:00-19:00 — фото за донат від Oli Zitch

18:00-19:30 — концерт Пиріг і Батіг

20:00-21:30 — dj-set CDimas

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вулиця Терещенківська, 17Б

Коли: 15-16 червня з 13:00

благодійних ярмарок від Broen в арці біля пейзажки на якому будуть: свічки, рослини, косметика, домашній декор, шкарпетки, багато різних прикрас, окуляри, штучки для улюбленців, одяг. Також буде можливість зробити фото буде стіл з “хріновими” порадами за донат від сікрет друга-волонтера та стенд від броена.

Ціна: вхід вільний

Де: Broen, вул. Велика Житомирська, 20

Коли: 15 червня з 14:00

Фестиваль проходитиме на двох локаціях - у Протасовому Яру та у Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. У програмі виступи гуртів Kurbasy та Nazva, дискусії, лекції на поетичні читання. Детальна програма.

Ціна: вхід вільний

Де: Протасів Яр, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Коли: 15 червня з 15:00

На "Ентропії" на святкуватимуть три роки некультурних вечірок. У цей вечір виступатимуть: Bah-Bah Genesis, The Soul Delusion, Liza Bibikova, Verona Vibes, Алія Х Дзенкінг. Також у програмі вечірки буде: соковитий лайнап, маркет, їжа та напої, а також ворожіння.

Ціна: від 365 грн. Квитки

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 15 червня 16:00

Неділя

На сцені жартуватимуть: Свят Загайкевич, Настя Зухвала, Джейхун Сафаров, Антон Сенін та Юра Коломієць.

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: Поляна ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 16 червня 18:30

Фото: Undersoul, Beatles UA, Pianoboy, Всі.Свої, vyava.art, dobro_candles, Фестиваль "Протасів Яр", soul_delusion, Настя Зухвала