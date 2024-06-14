В Україні створять комікс про бійців третьої штурмової бригади

Комікс "Іду на штурм" про 3-ю окрему штурмову бригаду вийде у липні-серпні 2024 року.

На сторінках мальопису розгортається історія бійців 3-ї окремої штурмової бригади, просякнута українським містицизмом і військовим духом. Мальопис передає атмосферу війни, яку зазвичай бачимо через об'єктиви GoPro штурмовиків. Серед гуркоту артилерії, пострілів ворожих снайперів і зруйнованих будинків розкриваються сила та звитяга воїнів 3-ї окремої штурмової бригади.

"Життя бійців 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр на чолі з їхнім командиром Сліпом варте того, щоб стати сюжетом мальопису. У світовій попкультурі ми знаємо історію Капітана Америки. Історія ж наших бійців набагато крутіша та правдивіша, тому маємо закарбувати її, створити свою мілітарну попкультуру", — кажуть у команді UA Comix.

Кошти від продажу будуть спрямовані на забезпечення потреб та підтримку бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Передзамовлення вже доступне за посиланням.