В Україні створять комікс про бійців третьої штурмової бригади

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Валерія Гуржий
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Комікс "Іду на штурм" про 3-ю окрему штурмову бригаду вийде у липні-серпні 2024 року.

На сторінках мальопису розгортається історія бійців 3-ї окремої штурмової бригади, просякнута українським містицизмом і військовим духом. Мальопис передає атмосферу війни, яку зазвичай бачимо через об'єктиви GoPro штурмовиків. Серед гуркоту артилерії, пострілів ворожих снайперів і зруйнованих будинків розкриваються сила та звитяга воїнів 3-ї окремої штурмової бригади.

"Життя бійців 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр на чолі з їхнім командиром Сліпом варте того, щоб стати сюжетом мальопису. У світовій попкультурі ми знаємо історію Капітана Америки. Історія ж наших бійців набагато крутіша та правдивіша, тому маємо закарбувати її, створити свою мілітарну попкультуру", — кажуть у команді UA Comix.

Кошти від продажу будуть спрямовані на забезпечення потреб та підтримку бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Передзамовлення вже доступне за посиланням.

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Опубліковано: 14 червня 2024
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