Український фільм “Вітя” здобув нагороду на фестивалі European Short Awards

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Наталія Габрух
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Нагороду в номінації “Східноєвропейське короткометражне кіно” отримала стрічка “Вітя” на фестивалі European Short Awards.

Про це йдеться на сайті фестивалю.

За сюжетом, 24-річний психолог-початківець працює на СТО в невеликому містечку. Він мріє допомагати людям, але довкола ніхто не вірить у психологію, тому Вітя намагається достукатися до містян і знайти собі клієнтів.

Продюсерками фільму стали Альона Тимошенко і Ярина Фостяк. Автор ідеї та режисер — Максим Сусіда. Сценарій створила Катерина Холоденко.

Фото: Українська Кіношкола

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Опубліковано: 15 червня 2024
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