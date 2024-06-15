Український фільм “Вітя” здобув нагороду на фестивалі European Short Awards

Нагороду в номінації “Східноєвропейське короткометражне кіно” отримала стрічка “Вітя” на фестивалі European Short Awards.

Про це йдеться на сайті фестивалю.

За сюжетом, 24-річний психолог-початківець працює на СТО в невеликому містечку. Він мріє допомагати людям, але довкола ніхто не вірить у психологію, тому Вітя намагається достукатися до містян і знайти собі клієнтів.

Продюсерками фільму стали Альона Тимошенко і Ярина Фостяк. Автор ідеї та режисер — Максим Сусіда. Сценарій створила Катерина Холоденко.

Фото: Українська Кіношкола