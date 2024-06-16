Неподалік від Львівської площі відкрилася піцерія “400°” із культурним простором “Або”

На вулиці Кудрявській, неподалік від Львівської площі у Києві почала роботу піцерія “400°”.

Про це пише The Village Україна.

За словами команди, ідейний засновник піцерії Кирило Нільссон приїхав зі Швеції та привіз рецептуру, якою з ним поділилися два неаполітанських друга-піцайоло.

Тепер у піцерії шеф Олексій Чапаєв дотримується неаполітанських стандартів при створенні піц і використовує італійські продукти. Крім цього, використовують і українські крафтові сири з карпатських гір.

Скоро у меню має з’явитися натуральне біодинамічне вино. Також обіцяють запустити доставку піци по району.

Крім цього, піцерія “400°” має колаборацію із культурним простором Abo Records. Його відкрили у вересні 2022 року як магазин вінілових платівок.

Ціни: піца Marinara — 300 грн, піца Magic Mushrooms — 350 грн, піца Pepperoni — 350 грн, піца Romana — 400 грн, піца Quattro Formaggi — 420 грн, піца Dolce Berry (by such a bake) — 350 грн, піца Margherita — 350 грн, кальцоне — 350 грн, піца Anchovies Rucola — 400 грн

Адреса: вул. Кудрявська, 16–Б

Режим роботи: 15:00–22:00 (середа – неділя)