Дивіться першу серію документального серіалу про українську рекламу від Skvot

Школа попкультури Skvot випустила першу із трьох серій документального серіалу про українську рекламу “Три в одному”. Прем’єра відбулась 12 червня у кінотеатрі “Жовтень” та на YouTube-каналі Skvot.

“Ми хочемо, щоб історію української рекламної індустрії почули, адже це така ж частина попкультури, як музика чи кіно. Реклама передає дух часу, в якому ми живемо, відображає життя людини, її думки, потреби та проблеми”, — розповідає співзасновниця Skvot Інна Чут.

Серіал складається з трьох серій. Перша з них отримала назву “Бізнес”. Вона охоплює період від 1970-х і до сьогодення. У цьому епізоді Андрій Федорів, Денис Келеберденко, Ярослав Сердюк та інші важливі гравці українського рекламного ринку пояснюють, як від “реклами матраців по ТБ” ми дійшли до Каннських левів.

Реліз другого епізоду, який отримав назву “Держава”, запланований на 26 червня. У ньому розкриють тему патріотичної реклами, співпраці креативу з державою та феномен зборів.

А прем’єра третьої серії, “Люди”, відбудеться 10 липня. У ній розкриють тему хейту та критики в рекламній індустрії.

“Серіал “Три в одному” — це не просто розповідь про рекламну індустрію. Це також історія про становлення великих бізнесів, які потужно проявили себе у складні часи”, — коментує Інна Чут.

Фото: Skvot