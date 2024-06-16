Компостери для органічних відходів почали встановлювати у Чернівецькій області: деталі проєкту

Протягом останніх 6-ти місяців у Чернівецькій громаді з’явилось 4 компостера для органічних відходів. Їх встановила команда проєкту Organic Reuse в межах програми UPSHIFT.

Про це пише NE:Urban.

Два компостери встановили на території навчальних закладів (ліцею №9 та Коровійської гімназії), два інших — на території парків (Жовтневого та імені Шевченка).

Організатори сподіваються, що встановлені компостери підсвітять існуючу проблему сортування сміття та дадуть поштовх до подальшого її вирішення.

Виготовлений в баках компост можна буде використовувати в міському середовищі для підживлення рослин.

“Варто розуміти, що культура сортування не береться нізвідки. Вона поступово виховується. І поки не будуть встановлені ось такі перші компостери, звичка сортування теж не з’явиться”, — зазначають організатори.

Фото: NE:Urban