Український бренд Indposhiv створив форму для національної збірної України з футболу на Євро-2024

Український бренд Indposhiv створив форму, в якій гравці національної збірної з футболу будуть їздити на матчі чемпіонату Євро-2024.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

“Основний челендж полягав у максимально стислих строках і відсутності мірок наших гравців. Тому довелося акумулювати весь наш 15-річний досвід і створювати лекала розмірів, знаючи лише зріст і вагу”, — розповідає Катерина Возіанова, засновниця бренду Indposhiv.

Також були й технічні побажання щодо тканини та крою.

“Ця форма повинна була бути зручною та з тканини, яка мінімально мнеться та в якій буде комфортно, враховуючи сезон”, — зазначає Катерина Возіанова.

До комплекту форми входить легкий синій бомбер і біла футболка з логотипом Української асоціації футболу, а також світло-сірі брюки класичного крою.

Фото: Українська асоціація футболу