Український бренд Indposhiv створив форму для національної збірної України з футболу на Євро-2024
Український бренд Indposhiv створив форму, в якій гравці національної збірної з футболу будуть їздити на матчі чемпіонату Євро-2024.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
“Основний челендж полягав у максимально стислих строках і відсутності мірок наших гравців. Тому довелося акумулювати весь наш 15-річний досвід і створювати лекала розмірів, знаючи лише зріст і вагу”, — розповідає Катерина Возіанова, засновниця бренду Indposhiv.
Також були й технічні побажання щодо тканини та крою.
“Ця форма повинна була бути зручною та з тканини, яка мінімально мнеться та в якій буде комфортно, враховуючи сезон”, — зазначає Катерина Возіанова.
До комплекту форми входить легкий синій бомбер і біла футболка з логотипом Української асоціації футболу, а також світло-сірі брюки класичного крою.
Фото: Українська асоціація футболу