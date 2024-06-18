“Океан Ельзи” зіграють концерт у Києві до 30-річчя гурту

“Океан” Ельзи анонсували концерт “Той день” у Києві, присвячений 30-річчю гурту.

Він пройде 12 жовтня у Палаці спорту.

“Ні, це не святкування - всі вони будуть потім, після Перемоги. Це той день, коли відчуваєш своїх поруч. Знову. І поки не можемо, з очевидних причин, зустрічатись на стадіонах, побачимось у Палаці спорту!”, – прокоментували музиканти.

Квитки на концерт почнуть продавати 24 червня о 14:00. Усі, хто мали квитки на концерти стадіонного туру 2022 року, тепер можуть обміняти їх на нові для концерту в жовтні.

Фото: “Океан Ельзи”/Facebook