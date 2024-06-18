У книгарні “Сенс на Хрещатику“ встановлять ліфт для людей з інвалідністю

У книгарні “Сенс на Хрещатику“ зʼявиться ліфт для людей з інвалідністю.

Про це пише SPEKA.

Облаштування ліфта частково профінансує стартап-студія мобільних застосунків Kiss My Apps. Компанія виділить 400 тисяч гривень.

Ліфт облаштують на три поверхи книгарні: поки що пересуватись тут можна тільки сходами.

Наразі у книгарні є інклюзивні вбиральні на двох поверхах та пандус при вході.

"Про інклюзивність простору думали ще при плануванні проєкту. Для "Сенсу" важливо, щоб до книгарні могли потрапити та вільно пересуватися як люди з дитячими візочками, так і люди з інвалідністю або травмами", — розповіли у адміністрації закладу.