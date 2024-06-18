Українці не платитимуть за роумінг в ЄС: президент підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10265 про єдину роумінгову систему з Європейським Союзом.
Про це повідомляє пресслужба Верховної ради України.
Тепер Україну приєднають до спільної роумінгової зони Україна — ЄС. Українські мобільні послуги в ЄС будуть за програмою “Роумінг як вдома” (RLAH).
RLAH означає, що під час подорожі в країни Європейського Союзу дзвінки, SMS та передача даних включені в домашній пакет послуг, згідно з тарифами вашого оператора. Тому послуги роумінгу надаються без додаткової плати.
Також перевагами загальної роумінгової зони зможуть скористатися громадяни Євросоюзу під час відвідування України.
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Опубліковано: 18 червня 2024