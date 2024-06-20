У Макарові оновлять набережну та побудують на ній амфітеатр – візуалізації
У Макарові на Київщині презентували фінальний проєкт "Амфітеатр відновлення" річки Здвиж в Панському парку.
Про це повідомили у Макарівській селищній раді.
Проєкт передбачає будівництво громадського простору. Фінансує проєкт група дорожньо-будівельних компаній RDS, а розробкою проєкту амфітеатру та концепції всієї паркової набережної займається архітектурна студія Space Odissey.
Фото: Макарівська селищна рада
Опубліковано: 20 червня 2024
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