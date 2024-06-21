Українські фільми “Тісто” і "Чому я живий" з’явилися на Netflix

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Ірина Маймур
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На стримінговій платформі Netflix з'явилися ще дві українські стрічки. Це фільми "Тісто" та "Чому я живий".

"Тісто"

Це документальна стрічка, в якій розкривають традиції українського хліборобства. У ній ведучі Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський вирушають у подорож країною, аби дізнатися філософію хліба, борошна й тіста та понад два десятки унікальних рецептів.

"Чому я живий"

Фільм розповідає про українсько-єврейську родину, яка живе в Маріуполі в часи окупації й нацистського терору. Стрічку зняли за автобіографічним оповіданням “Тепер я турок, не козак…” 1989 року. Його автором є український і радянський сценарист Євген Митько.

Фото: кадр із фільму “Тісто”

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Опубліковано: 21 червня 2024
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