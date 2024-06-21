Бойлери у Києві споживають третину електроенергії одного блоку АЕС – експерт

Бойлери в Києві споживають третину електроенергії одного блоку АЕС.

Про це повідомив в інтерв’ю ЕП голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин.

Він закликав киян та жителів міст, де зберігається гаряче водопостачання, відключити бойлери і перевірити централізоване гаряче водопостачання. У нових житлових комплексах є дахові котельні, можна перейти на постачання гарячої води від них.

“Я рахував сумарну потужність дахових котелень Києва, вийшло близько 300 мВт – це третина атомного енергоблока. Можна гігават побудувати, а можна ці 300 мВт у Києві зекономити, якщо не використовувати електроенергію для підігріву води в бойлерах”, – зауважив Литвин.

На відміну від бойлера, побутовий кондиціонер споживає 500 Вт і не працює постійно. Натомість електробойлер споживає у чотири рази більше, причому довго працює.

Перехід на централізоване гаряче водопостачання дозволить економити в години відключень, упевнений Литвин.

“Це банально дешевше. Вартість кубометра гарячої води з бойлера після підвищення тарифу становить понад 250 гривень, а для централізованого водопостачання вона субсидована – близько 100 гривень. Тобто різниця у 2,5 разу. Навіть після приведення тарифу до ринкового різниця все одно буде досить суттєвою, тому це треба робити і завдяки цьому вивільнити достатньо велику кількість енергії”, – зауважив він.

Фото: Наше Місто