Дивіться, як у Львові відреставрували колишній монастир кармеліток XVII ст.

У Львові на вул. Винниченка, 30 відреставрували приміщення колишнього монастиря сестер кармеліток босих XVII ст.

Про це пише видання zaхid.net.

Монастир є пам’яткою місцевого значення. Його відновили за європейські кошти – за проєктом “Сцена Галичини” програми транскордонної співпраці PBU.

За проєктом, на реставрацію колишнього монастиря у Львові виділили 1 млн 87 тис. євро, потім програма додала ще 125 тис. євро.

У приміщенні замінили плитку на підлозі та столярку, адже вони були зовсім зношені. Дах перестелили черепицею. З метою забезпечення інклюзивності в деяких зонах будівлі понизили рівень підлоги. У колишньому внутрішньому дворі монастиря, який у радянські часи був накритий скляним дахом, обладнали атріум, який тепер використовуватиметься як експозиційний зал.

В одній з кімнат на другому поверсі також знайшли первісні ренесансні розписи з часів побудови монастиря кінця XVII ст. і пізніші – стилю бідермаєр середини XIX ст.

“Спочатку у нас була домовленість, що ми реставруємо тільки перший поверх. Але потім на другому поверсі ми виявили чудові ренесансні розписи, які на першому так і не знайшли. При реставрації ми намагалися максимально зробити все цілісно, щоб, коли людина заходить, бачила розвиток, а не лише фрагменти”, – зазначає реставраторка будівлі.

Фото: zaхid.net