Верховна Рада розгляне пропозицію про перейменування міста Бровари

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Наталія Габрух
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У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про перейменування міста Бровари на Київщині. Пропонується змінити назву на “Броварі”.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Автори ініціативи — народні депутати на чолі з Романом Лозінським із фракції “Голос”.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що пропозиція змінити назву Бровари обумовлена законом про деколонізацію топонімів та потребою привести назви населених пунктів у відповідність до стандартів державної мови.

У червні 2023 року Національна комісія зі стандартів державної мови схвалила список сіл, селищ та міст України, чиї назви, на їх думку, не відповідають стандартам державної мови. До цього списку увійшло місто Бровари, яке рекомендували перейменувати на “Броварі”.

Ініціативу про перейменування прокоментував міський голова Броварів Ігор Сапожко у соцмережах.

Він зазначив, що у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови, а не ухвалене остаточне рішення. Народні депутати ще будуть голосувати з цього питання.

“Сподіваємось, що народні обранці врахують думки науковців, істориків, дослідників, а головне — громади міста Бровари — при розгляді цього проекту на пленарному засіданні”, — написав Сапожко.

Фото: Броварська міська рада

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Опубліковано: 23 червня 2024
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